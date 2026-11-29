Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesinde yaralanan taraftarlar yaşananları anlattı. Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yasin Matuk, “Gürcü polisi bize biber gazı ve copla saldırırken rakip takım taraftarlarının yanaklarını okşuyordu." derken, Abdullah Erdemi ise “İki kişiyi sıkıştırıp 70-80 polis birden saldırıyordu.” diye konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva takımları arasındaki karşılaşmada Gürcistan polisi Beşiktaş taraftarına müdahale etmiş, yaşananlar spor gündemine oturmuştu.

Spor camiasından tepkiler peş peşe gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gözaltındaki 16 taraftar serbest bırakılmıştı. Yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlar Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İkisinin kırılan ayağı alçıya alındı.

Beşiktaşlı taraftarlar Gürcistan'da yaşananları ilk kez anlattı: 2 kişiye 80 polis saldırdı

“BİBER GAZI VE COPLA SALDIRDI”

Yaralanan siyah-beyazlı taraftarlar, yaşadıklarını anlattı. Sabah gazetesinden Özgür Özdemir’in haberine göre yaralı taraftarlardan Yasin Matuk, "Ülkeye girdiğimiz ilk andan itibaren bir gerginlik vardı. Gürcü polisi bize biber gazı ve copla saldırırken rakip takım taraftarlarının yanaklarını okşuyordu." dedi.

Beşiktaşlı taraftarlar Gürcistan'da yaşananları ilk kez anlattı: 2 kişiye 80 polis saldırdı

“İKİ KİŞİYE 80 POLİS BİRDEN SALDIRIYORDU”

Abdullah Erdemi ise şöyle konuştu:

İki kişiyi sıkıştırıp 70-80 polis birden saldırıyordu. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere arkadaşlarımızın salıverilmesi için büyük çaba gösteren tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz.

Beşiktaşlı taraftarlar Gürcistan'da yaşananları ilk kez anlattı: 2 kişiye 80 polis saldırdı

GÜRCİSTAN'DA NELER YAŞANDI?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Ancak karşılaşmaya sahadaki mücadeleden çok tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar Gürcistan'da yaşananları ilk kez anlattı: 2 kişiye 80 polis saldırdı

FİLİSTİN BAYRAKLARI SONRASI GERGİNLİK

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarlarının Filistin'e destek amacıyla bayrak ve pankart açmasıyla tribünlerde tansiyon yükseldi. Gürcistan polisinin taraftarlara müdahalesi sonrası olaylar büyüdü. Polisin biber gazı kullandığı müdahale sırasında taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Bazı taraftarların yaralandığı olaylar nedeniyle karşılaşma 26. dakikada durduruldu. Hakem, futbolcuları soyunma odasına gönderirken mücadele yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

Yaşanan olayların ardından Gürcistan polisi 16 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, olaylarda üç güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Gözaltına alınan taraftarların serbest bırakılması için Türkiye'den diplomatik ve hukuki girişimler başlatıldı.

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Gürcistanlı mevkidaşıyla görüşürken İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de yaşanan müdahaleye ilişkin tepkileri Gürcü mevkidaşına iletti. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek de sürecin takip edilmesi ve Türk vatandaşlarının serbest bırakılması için girişimlerde bulundu.

UEFA, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın dün İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maç kapsamında yaşanan olayları kınayarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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