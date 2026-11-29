Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesinin ardından Türkiye'de boykot kararları art arda geliyor. Seyahat acenteleri Batum ve Tiflis'e düzenlenen yılbaşı turlarını iptal ederken, Batum'u 2027 Karadeniz gezi programlarından da çıkarmaya başladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada yaşanan olayların yankıları sürüyor.

Normal şartlarda İstanbul'da oynanması gereken ancak güvenlik gerekçesiyle Batum'a alınan karşılaşmada, Filistin'e destek amacıyla bayrak ve pankart açmak isteyen Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan güvenlik güçleri cop ve biber gazıyla müdahale etmişti.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Müdahale nedeniyle yaklaşık yarım saat duran karşılaşmada çok sayıda taraftar yaralanırken, 16 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Diplomatik girişimler sonucunda taraftarlar serbest bırakılırken, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Türkiye'nin tepkisi iletilmişti.

Karşılaşmanın ardından farklı Türk takımlarının taraftarları Batum sokaklarında Türk bayraklarıyla yürüyerek yaşananlara tepki gösterdi. UEFA da stadyumdaki olaylara ilişkin disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

Gürcistana boykot büyüyor! Batum gezi rotalarından çıkarıldı

YILBAŞI TURLARI İPTAL EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre, Gürcistan'a yönelik boykot çağrılarının ardından İstanbul, Antalya, Isparta ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteren turizm şirketleri Batum seferlerini durdurdu. Batum ve Tiflis'e yönelik yılbaşı turları da iptal edildi.

BATUM 2027 GEZİ ROTALARINDAN ÇIKARILDI

Turizm şirketleri, 2027 yılı Karadeniz turu programlarından da Batum'u çıkarmaya başladı. Yeni gezi programlarında Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarına ve tarihî turizm merkezlerine ağırlık verildi.

Gürcistana boykot büyüyor! Batum gezi rotalarından çıkarıldı

BOYKOT TİCARETE DE YANSIDI

Turizm sektöründe başlayan boykot, ticari organizasyonlara da yansıdı. Rize Ticaret ve Sanayi Odası, 4-6 Aralık tarihlerinde Batum'da düzenlenecek uluslararası ticaret fuarına katılmama kararı aldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Şubesi de Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

GÜNÜBİRLİK GEÇİŞLER İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI

Sarp Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan'a yapılan günübirlik geçişlerin durdurulması için de çağrılar yapılmaya başlandı. Sosyal medyada boykot kararı alan turizm şirketlerine destek mesajları paylaşıldı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala