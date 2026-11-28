İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'nın Başkanı Alona Barkat, Beşiktaşlı futbolcuların maç öncesinde tokalaşmamasına ve tribünlerdeki protestolara tepki gösterdi. Barkat'ın açıklamaları gündem olurken UEFA, karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın maç öncesi seremonide İsrailli futbolcularla tokalaşmaması gündem oldu. İsrail ekibinin başkanı Alona Barkat, siyah-beyazlıların bu tavrını eleştirirken tribünlerdeki protestolar nedeniyle duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili UEFA ise soruşturma başlattı.

Hapoel'den Beşiktaş maçı için küstah açıklama: 'Nefret' dedi, Gürcü polisine teşekkür etti

HAPOEL BAŞKANINDAN BEŞİKTAŞ İDDİASI

İsrail'in Walla Sport internet sitesine konuşan Hapoel Beer-Sheva Başkanı Alona Barkat, karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı yetkililerle birkaç gün boyunca iletişim kurduklarını söyledi.

Barkat, siyah-beyazlı kulüp yetkililerinin saha içerisinde karşılaşmaları halinde tokalaşmayacaklarını önceden bildirdiğini öne sürdü.

Hapoelden Beşiktaş maçı için küstah açıklama: Nefret dedi, Gürcü polisine teşekkür etti

"ÖMRÜMDE BÖYLE BİR NEFRET GÖRMEDİM"

Tribünlerdeki protestolardan rahatsızlığını dile getiren Barkat, iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişe kıyasla geldiği noktadan üzüntü duyduğunu belirtti.

Beşiktaşlı futbolcuların maç öncesindeki tavrına da tepki gösteren Barkat, "Sahaya çıktığımızda Beşiktaşlılar bize 'Sizinle tokalaşmayacağız' dediler ve gerçekten de tokalaşmadılar bile. Yaşanan olayların bizimle ilgisi yok. Ömrümde böyle bir nefret görmedim" ifadelerini kullandı.

Hapoelden Beşiktaş maçı için küstah açıklama: Nefret dedi, Gürcü polisine teşekkür etti

GÜRCİSTAN POLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Karşılaşma öncesinde ve sırasında Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara yönelik müdahalesi Türkiye'de tepki çekti. Barkat ise İsrailli taraftarların güvenliğinin sağlanması konusunda Gürcistan makamlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İsrailli taraftarların stadyumdan ayrılması ve otellerine ulaşması sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Barkat, Gürcistan polisinin tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hapoelden Beşiktaş maçı için küstah açıklama: Nefret dedi, Gürcü polisine teşekkür etti

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonu, Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik müdahalesine tepki gösterdi. UEFA da 27 Kasım'da yaptığı açıklamayla Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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