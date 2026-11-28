Gazzeli sanatçılar, Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Kassoum Ouattara'nın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maç sonrasında Filistin halkına verdiği desteğe duvar resmiyle teşekkür etti.

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Beşiktaş forması giyen Kassoum Ouattara, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Hapoel Beer-Sheva maçı sonrasında bir taraftardan Filistin bayrağını alarak UEFA yazısının olduğu panonun üzerine asmış ve Kongolu sporcular tarafından küresel bir dayanışma sembolü haline gelen "sessiz soykırım" işareti yapmıştı.

Gazzeli sanatçılar, Türkiye'den Şefkat Eli Derneği'nin desteğiyle Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yıkılmış bir binanın enkazına çizdikleri resimle Ouattara'nın bu anlamlı hareketine teşekkür etti. Resimde, bir elini şakağına dayayıp (silah işareti) diğer eliyle de ağzını kapatarak (uluslararası toplumun yaşanan soykırıma karşı sessizliği) Filistinlilerle dayanışma mesajı veren Ouattara'nın yanı sıra Türk ve Filistin bayrakları ile Beşiktaş logosu yer aldı.

Kassoum Ouattara, Hapoel Beer-Sheva maçı sonrası Filistin bayrağıyla poz verdi.

"GAZZE'NİN SESİ OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılanlar, "Gazze'nin Sesi olduğunuz için teşekkürler" yazılı pankartlar açtı ve Ouattara'nın yaptığı "sessiz soykırım" işaretini yaparak fotoğraf çektirdi.

BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR

Şefkat Eli Derneği Gazze Müdürü Muhammed Yunus, söz konusu etkinliği Ouattara'ya teşekkür etmek için düzenlediklerini söyledi. Yunus, Gazze'de yaşanan "sessiz soykırıma" tepki gösterdiği için Beşiktaş'a ve Türkiye devleti ile halkına teşekkürlerini sundu.

Gazze'de Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yıkılmış bir binanın enkazına çizilen resim

"SESSİZ SOYKIRIM" İŞARETİYLE TEPKİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden futbolcu Cédric Bakambu'nun, uluslararası toplumun, ülkesinde yaşanan katliamlara sessiz kalışına tepki amacıyla başlattığı bu hareket daha sonra Gana asıllı İspanyol milli takım oyuncusu Nico Williams, Kongolu olimpik boksör Marcelat Sakobi ve kendine özgü canlı heykel duruşuyla tanınan Kongolu ünlü taraftar Lumumba Vea tarafından küresel bir dayanışma sembolüne dönüştürüldü.

"Gazze'nin sesi olduğunuz için teşekkürler Beşiktaş" mesajı

Söz konusu işarette bir el şakağa dayanırken diğer elle de ağız kapatılıyor ve dünyanın yaşanan soykırım ve katliamlara sessiz kalmasına tepki gösteriliyor.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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