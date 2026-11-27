Batum'da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Gürcistan polisinin taraftara sert müdahalesiyle 40 dakika duran oyun ve olumsuz hava şartları kaynaklı rötar sebebiyle saat 16.05'te yurda döndü. Siyah-beyazlı kafileyi karşılamak için Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Kaptan Orkun Kökçü, taraftarları selamladı ve üçlü çektirdi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelede İsrail takımı Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımı desteklemek için tribünleri dolduran Türk taraftarlara, Filistin bayrağı ve pankartı açtıkları sırada Gürcistan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi büyük tepki çekti. Siyah-beyazlılar, karşılaşmada yaşanan olaylar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 16.05'te İstanbul'a dönebildi.

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Beşiktaş'ı karşılamak için siyah-beyazlı taraftarların yanı sıra Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolseverler de Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Biri sarı-lacivertli renklere diğeri siyah-beyazlı renklere gönül veren Muhammed ve Burak Karahan kardeşler ile Galatasaraylı Mehmet Kemal Eren, havalimanında duygularını paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, saat 11.43'te "Kara Kartallar dönüş yolunda" mesajı ile bu fotoğrafı paylaştı.

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"FİLİSTİN'E KARŞI ZULÜM VAR"

Fenerbahçe taraftarı Muhammed Karahan, Beşiktaş'ın galibiyetinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "İsrail takımını yendik. Bu Yahudi lobisine boyun eğmedik. Türk taraftarlarımıza, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına yapılanları unutmadık. Filistin bayraklarını almaya çalıştılar. Filistin'e karşı orada bir zulüm var. Biz de bu zulmün karşısında ve Türk takımımızın, Beşiktaş'ın yanında elimizden geldiğince desteklemeye çalıştık. Keşke Batum'a gidebilseydik ama evimiz buraya yakın. Beşiktaş'ı desteklemeye buraya geldik. Dün cidden çok gurur veren, mutlu edici bir galibiyet oldu bizim için" şeklinde konuştu.

"TÜM TÜRKİYE BİR OLDU"

Tüm Türkiye'nin bir olduğunu dile getiren Beşiktaş taraftarı Burak Karahan, "Kardeşimle ailemle beraber beraber maçı izledik. Tüm Türkiye'nin bu şekilde birleşmesi acayip mutlu edici bir şey. Filistin halkının tamamen yanındayız. Bu hep böyle devam edecek. Tüm Türkiye olarak birlik ve beraber içinde olursak kimse bizi yenemez. Dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.

"GÜRCİSTAN POLİSİNİ KINIYORUZ"

Galatasaray taraftarı Mehmet Kemal Eren, Beşiktaş'a destek olmak için havalimanına geldiğini belirterek, "Dün maçın başında stres yaşansa da Beşiktaş maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş taraftarını ve Beşiktaş Kulübü'nü tebrik ediyorum. Gürcistan polisi tarafından, Beşiktaş taraftarına olumsuz müdahaleler yapıldı, onları kınıyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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