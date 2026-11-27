Beşiktaş'ın Gürcistan'da Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçı, tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle yaklaşık 40 dakika durdu. Türkiye'de büyük tepki çeken polis müdahalesine dair UEFA'dan açıklama geldi.

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Batum Stadı'nın ev sahipliği yaptığı Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki maçta yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Stadyumda güvenlikten sorumlu olmadığını belirten UEFA, yerel polisin Beşiktaş taraftarları arasında çıkan kavgayı sona erdirmek için tribüne müdahale etmesinin ardından gerginliğin başladığını savundu.

Gürcistan polisi, maç sırasında Beşiktaş taraftarına sert müdahalerde bulundu.

"SORUMLU UEFA DEĞİL, YETKİ YEREL MAKAMLARDA"

UEFA'nın tüm dünyada gündem olan olaylar hakkında yaptığı açıklama şöyle:

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"Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının Beşiktaş'ın İstanbul'daki stadyumunda oynanmayacağı, Türkiye'deki ilgili yerel makamların tavsiye ve yönlendirmeleri doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA'ya bildirildi. Aynı bildirimde, karşılaşmanın oynanması için üzerinde anlaşmaya varılan yeni stadın Gürcistan'ın Batum kentindeki stadyum olduğu da aktarıldı.

Polis müdahalesinde yaralan Beşiktaş taraftarı hastaneye kaldırıldı.

Sezon boyunca oynanan diğer tüm karşılaşmalarda olduğu gibi bu akşam da UEFA, maçın organizatörü değildi. Dolayısıyla stadyumdaki güvenlik konularından sorumlu değildi ve bu konularda herhangi bir yetkisi bulunmuyordu. Stadyumdaki tüm müdahalelere, yetkili yerel makamlar tarafından kendi sorumlulukları ve yetki alanları kapsamında karar verildi ve bu müdahaleler yine söz konusu makamlar tarafından gerçekleştirildi.

stada takviye olarak çevik kuvvet polisi sevk edildi.

Şu anda bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerin aksine UEFA'nın edindiği bilgilere göre, karşılaşmanın geçici olarak durdurulmasına neden olan yerel polis ile Beşiktaş taraftarları arasındaki gerginlik, Beşiktaş taraftarlarının kendi aralarında çıkan kavgayı sona erdirmek amacıyla yerel polisin Beşiktaş tribününe müdahale etmesinin ardından başladı."

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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