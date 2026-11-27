Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: 16 Beşiktaş taraftarı serbest bırakıldı
UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan tribün olaylarının ardından gözaltına alınan 16 siyah-beyazlı taraftar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yürütülen diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda serbest bırakıldı.
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Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan tribün olaylarının ardından gözaltına alınan 16 siyah-beyazlı taraftar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yürütülen diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda serbest bırakıldı.
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