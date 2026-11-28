Gürcistan polisinin Filistin bayrağı ve pankartı açan Beşiktaşlı taraftarlara cop ve biber gazıyla saldırması infiale yol açtı. Türk devleti teyakkuza geçti. Beşiktaş, zaferin ardından o pankartın önünde poz verdi...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 yenerek hem önemli bir galibiyete imza attı hem de dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Maç oynanırken Filistin bayrağı açmak ve pankartı sergilemek isteyen Beşiktaşlı taraftarlara Gürcistan polisi cop ve biber gazıyla saldırdı. Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarlarına orantısız güç kullanması dünya genelinde infiale yol açtı.

Türk makamları hemen harekete geçti. Yaklaşık 40 dakika duran maç sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlar (Dışişleri, İçişleri, Adalet, Gençlik ve Spor bakanları), Gürcistan makamlarıyla temasa geçerek polis müdahalesinin durdurulmasını sağladı.

DÜNYA TEPKİ GÖSTERDİ

Türk kulüpleri, olayların ardından peş peşe açıklamalar yayımlayarak Beşiktaş'a destek çıktı. Olayların millî bir meseleye dönüşmesi ve Türkiye'nin kenetlenmesi, dünya basınında da geniş yer buldu. Beşiktaşlı oyuncular, 2-1 kazandıkları maçın ardından Gürcistan polisinin almaya çalıştığı "İşgale İsyan Filistin'e Özgürlük" pankartının önünde zafer pozu verdi. İngiliz yayın kuruluşu BBC, "TFF, Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına karşı Gürcistan polisinin 'kabul edilemez' eylemlerini şiddetle kınadı." ifadeleriyle yaşananları duyurdu.

MİLLÎ MESELEYE DÖNÜŞTÜ

İspanyol AS ise "Beşiktaş-Hapoel maçında kaos! İki Türk taraftarın İsrailli taraftarlara Filistin bayrağı göstermesinin ardından polisin biber gazı kullanması üzerine olaylar çıktı." ifadelerini kullandı. Alman basınından Kicker de "Beşiktaş'ın Beer Sheva karşısındaki zaferi, şiddetli ayaklanmalarla gölgelendi. Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 yendi ve Avrupa Ligi'nde ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırdı. Ancak perşembe akşamı futbol ikinci plana düştü." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet ise "Türkiye, Beşiktaş-Hapoel maçını ulusal bir mesele hâline getirdi." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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