Beşiktaş taraftarlarına Batum’da yapılan polis müdahalesi turizm sektörüne sıçradı. Bazı Türk tur şirketleri Gürcistan programlarını iptal ederken, bazıları satışları durdurdu. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nden ülkeye yapılan turlarda iptaller çoğalıyor. Yeni yıl turlarının da etkilendiği gelişmede sektör temsilcileri sağduyu çağrısı yapıyor.

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Gürcistan’ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesi, Türkiye’den bu ülkeye düzenlenen turistik organizasyonları da etkiledi. UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde yaşanan olayların ardından bazı Türk tur şirketleri Gürcistan programlarını iptal etme veya durdurma kararı aldı. Özellikle Doğu Karadeniz’den günübirlik ve konaklamalı turların düzenlendiği Batum’a yönelik kararların yeni yıl programlarını da kapsaması dikkat çekti. Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında 26 Kasım’da oynanan karşılaşmanın 25’inci dakikasında Gürcistan polisinin siyah beyazlı taraftarların bulunduğu tribüne biber gazıyla müdahale etmesi ve maçın yarım saat durması, turizm sektöründe güvenlik endişesini tetikledi.

Gürcistan turları iptal! Türk turizmcilerden Batum’daki olaylara tepki

YENİ YIL PROGRAMLARI İPTAL

Olayların ardından turizm şirketlerinden peş peşe iptal açıklamaları geldi. Gözdem Burak Turizm, mevcut ve planlanan Batum turlarını iptal ettiğini duyurdu. Liatris Travel, yılbaşı programları da dâhil olmak üzere Gürcistan ve Batum organizasyonlarını durdurma kararı aldı. Üni Genç Turizm ve Gezi Noktası da yılbaşı döneminde düzenlemeyi planladıkları Batum turlarını iptal etti. Gezi Trabzon Turizm, vatandaşların güvenliğini gerekçe göstererek Batum turlarını ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Rize merkezli Vaveyla Turizm ise Tiflis ve Batum turlarının satışına ara verdi. Şirketlerin yeniden turlara başlayacağı tarihe ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SEKTÖRDEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Gelişmeler üzerine değerlendirmede bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı M. Ali Tuna, kendilerine tur şirketlerinden seferlerin durdurulduğuna ilişkin resmî bir açıklama ulaşmadığını bildirdi. Yaşanan olayları tasvip etmediklerini belirten Tuna, birkaç kişinin ve güvenlik güçlerinin tutumu üzerinden iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinin doğru olmayacağını söyledi. Türkiye ile Gürcistan arasında geçmişten bu yana olumlu bir ilişki bulunduğunu hatırlatan Tuna, sürecin sağduyuyla yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de yaşanan müdahaleyi tasvip etmediklerini ancak tur şirketlerinin hızlı karar vermesini doğru bulmadıklarını dile getirdi.

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