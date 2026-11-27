Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı maçta yaşanan olayların ardından devreye giren Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Gürcü mevkidaşını arayarak tepki gösterdi. Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi'nin de Bakanlığa çağrıldığını belirten Fidan, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak gerekli uyarıların yapıldığını açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin İslamabad'da düzenlenen 2. olağan toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Beşiktaş maçı sonrası devreye girmişti! Hakan Fidan'dan Gürcistan açıklaması: Gereken uyarı yapıldı

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte katıldığını belirten Fidan, komitenin bugüne kadar biri olağanüstü, ikisi olağan olmak üzere üç toplantı gerçekleştirdiğini söyledi. Daimi komitelerin de çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü aktardı.

Mekke Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana öncelikli hedeflerinin ittifakı kurumsal bir yapıya kavuşturmak ve hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Fidan, bu süreçte emsal ittifaklara kıyasla hızlı ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Sivil karargah niteliğindeki genel sekreterliğin ve askeri karargah olarak görev yapacak müşterek askeri komutanlığın kurulmasına ilişkin temel prensip kararlarının alındığını bildiren Fidan, komitenin bugünkü toplantıda kararların büyük bölümünü onayladığını, bazı başlıkların ise bir sonraki toplantıya bırakıldığını kaydetti.

Beşiktaş maçı sonrası devreye girmişti! Hakan Fidan'dan Gürcistan açıklaması: Gereken uyarı yapıldı

SIRADAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE

Hakan Fidan, komitenin bir sonraki toplantısının Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini açıkladı. İttifakın kurumsallaşma sürecinde sekretarya yapısı, müşterek harekat, kuvvetlerin tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon ve uluslararası ilişkiler gibi çok sayıda başlığın ele alındığını belirtti.

Toplantıda bölgesel gelişmelerin ve yaşanan sorunların da değerlendirildiğini aktaran Fidan, Körfez'deki mevcut durumun, Suudi Arabistan'ın Husiler kaynaklı karşı karşıya olduğu tehdidin nasıl değiştiğinin ve ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrinin görüşüldüğünü söyledi. Fidan, müzakerelerin olumlu sonuçlanması için atılabilecek adımların da ele alındığını ifade etti.

Ukrayna başta olmak üzere farklı konuların da komite toplantısında ve ikili görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Fidan, ittifakın temel amacını şu sözlerle anlattı: "Burada ülkelerin kendi imkanlarını bir araya getirerek sadece askeri imkanlarını değil, savunma sanayisindeki imkanlarını da bir araya getirerek daha fazla güç ortaya çıkarması, etki oluşturması ve barışa ve istikrara daha büyük bir katkı sağlaması bu ittifakın en büyük amacı."

Bu konuda Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mekke İttifakı için ortaya koyduğu iradenin diğer ülkelerin liderleri tarafından da paylaşıldığını dile getirdi.

İttifaka katılmak isteyen diğer ülkelerle ilgili izlenecek yolun da toplantıda değerlendirildiğini belirten Fidan, bu konuda bazı prensip kararları alındığını kaydetti.

Beşiktaş maçı sonrası devreye girmişti! Hakan Fidan'dan Gürcistan açıklaması: Gereken uyarı yapıldı

BATUM'DAKİ BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAŞANAN OLAYLAR

Bakan Fidan, Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan olaylara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Olaylar sırasında uçakta olduğunu belirten Fidan, "Bu üzücü ve kabul edilemez olaylar olurken ben uçaktaydım. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıktık. Milli Savunma Bakanı'mızla, Genelkurmay Başkanı'mızla beraber uçağa bindik, Pakistan'a geliyorduk. O sırada maçta bu olaylar çıktı. Bunun üzerine hemen Gürcistan Dışişleri Bakanı'nı aradım. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuzla da doğrudan sahada iletişim halindeydik." dedi.

Beşiktaş maçı sonrası devreye girmişti! Hakan Fidan'dan Gürcistan açıklaması: Gereken uyarı yapıldı

Öncelikli hedeflerinin olayların yatıştırılması, hiçbir Türk vatandaşının gözaltında kalmaması veya yaralanmaması ve gerekli ilginin gösterilmesi olduğunu vurgulayan Fidan, bu doğrultuda tüm tedbirlerin alındığını ve ilgili diğer bakanlıkların da sürece dahil olduğunu söyledi.

Beşiktaş maçı sonrası devreye girmişti! Hakan Fidan'dan Gürcistan açıklaması: Gereken uyarı yapıldı

"BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılarak gerekli uyarıların yapıldığını hatırlatan Fidan, yaşananlara tepki gösterdi. Fidan, "Bu, bizim için son derece kabul edilemez bir durum. İki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmıyor. Seyircilerimizin böyle muamele görmesini biz kabul edemeyiz. Bu konudaki mesajlarımızı anladıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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