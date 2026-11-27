UEFA’nın İsraillilerin güvenliği için Batum’da oynattığı maçta, Filistin bayrağı ve pankartı açan siyah beyazlılara orantısız şiddet uygulandı, biber gazı sıkıldı, çok sayıda taraftarımız gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın Gürcü mevkidaşıyla görüşmesinin ardından vatandaşlarımız hemen serbest bırakıldı. Hastanede tedavi gören iki kişi de polis gözetiminde taburcu edildi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde karşılaştı. Maç öncesinde Filistin'e destek amacıyla pankart açan taraftarlarımız, Gürcü emniyet güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Taraftarlara fiziki müdahalede bulunulurken biber gazı da kullanıldı. Olaylarda bazı vatandaşlarımız yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyaya düştü, Ankara anında aksiyon aldı.

HAKAN FİDAN DEVREYE GİRDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüşürken, gözaltındaki vatandaşlarımızın neredeyse tamamının serbest bırakıldığı, hastanede bulunan iki kişinin de taburcu edildiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere stadyuma giden vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyor.

Hakan Fidan devreye girdi, Gürcistan'daki vatandaşlarımız serbest bırakıldı

HAKAN FİDAN, GÜRCÜ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkilileri de stadyumda bulunarak vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulundu.

Hakan Fidan devreye girdi, Gürcistan'daki vatandaşlarımız serbest bırakıldı

GÖZALTINDAKİ VATANDAŞLARIN NEREDEYSE TAMAMI SERBEST

Tiflis Büyükelçiliğinin de girişimleri ile gözaltında bulunan vatandaşlarımızın neredeyse tamamının serbest bırakıldığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören iki vatandaşımız ise Batum Başkonsolosluğu çalışanlarının gözetiminde taburcu edildi.

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