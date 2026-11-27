Beşiktaş'ın Batum'daki maçında Türk taraftarlara yönelik polis müdahalesi üzerine Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Türkiye, olayın soruşturulmasını ve sorumlular hakkında hukuki işlem yapılmasını istedi.

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Gürcistan’ın Batum kentinde dün gece oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva müsabakasında Türk taraftarlara uygulanan polis şiddetinin ardından diplomatik süreç devreye sokuldu.

Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, yaşanan olaylara ilişkin bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

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SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKARILSIN

Diplomasi kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, maç öncesinde ve sırasında Türk vatandaşlarına yönelik sergilenen sert tutuma ilişkin Ankara’nın tepkisi muhataplara açık bir dille aktarıldı.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!

Diplomasi kaynaklarından yapılan açıklama şu şekilde:

"Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır.

Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır.

Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir."

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!

BATUM STADYUMU’NDA GERGİN GECE

Tarafsız saha olarak belirlenen Batum’daki mücadele gergin bir atmosferde başlamıştı. Beşiktaş taraftarlarına, maçın 26. dakikasında Filistin bayrağı açmaları üzerine Gürcistan polisi biber gazı ve coplarla müdahale etmişti.

Tribünlerde yaşanan arbedede 2 taraftar yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 16 Beşiktaş taraftarı gözaltına alınmıştı. Olaylar nedeniyle oyunun yaklaşık 15 dakika durduğu gecede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Gürcü mevkidaşı ile yaptığı temaslar ve yürütülen diplomatik girişimler sonucunda gözaltındaki 16 taraftar bugün serbest bırakılmıştı. UEFA ise yaşananlara ilişkin disiplin soruşturması başlatırken, stadyum güvenliğinin yerel makamların sorumluluğunda olduğunu duyurmuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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