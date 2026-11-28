Batum'daki maç öncesi MOSSAD ve Sayeret mensubu 140 İsraillinin kente giderek stadyum güvenliğini şekillendirdiği öne sürüldü. Gürcü polisini yönlendiren ve tribünlere sızan İsrailli ajanların, Filistin bayrağı açan iki Beşiktaş taraftarına müdahale talimatı verdiği belirtildi.

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İsrail'in maç öncesi Gürcistan yönetimini âdeta rehin aldığı ortaya çıktı. Siyonist rejimin diplomatik ve güvenlik kanalları ile Gürcü makamlarla sıkı temaslar kurduğu, resmî taraftar ve takım dışında 140 İsraillinin Batum'a seyahat ettiği belirtildi.

Gürcistan'a gelenler içinde MOSSAD ajanları ve Siyonist rejimin gizli askerî operasyon birimi Sayeret'e bağlı görevliler de yer aldı. Gazetemize bilgi veren kaynaklar, komplonun günler öncesinde planlandığı ve Gürcü makamların Tel Aviv'de yazılan bu kirli senaryoda figüran olarak kullanıldığını aktardı.

POLİSİ YÖNLENDİRDİLER

Güvenilir kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre İsrailli heyet, Gürcistan İçişleri Bakanlığına maçta asayiş, çevik güç ve spor şube dışında terörle mücadele birimi Özel Görevler Şubesi polislerinin görevlendirilmesi baskısı yaptı. Stadyumda güvenlik konseptinin İsrail'den gelen ekipler tarafından şekillendirildiği, Siyonist rejime bağlı birçok ajanın tribünlere sızdırıldığı rapor ediliyor.

Ayrıca Filistin bayrağı açan iki Beşiktaş taraftarına müdahale talimatının da yine sahaya sızdırılan İsrailli görevliler tarafından verildiği tespit edildi.

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