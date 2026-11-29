Çatalca'da taşan dere araçları yuttu
İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan sağanak, Çatalca'da su baskınlarına neden oldu. Karamandere bölgesinde dere yatağının taşması sonucu sokak sular altında kalırken park halindeki araçlar da suya gömüldü. Bölge sakinleri, tekrarlanan su baskınlarına karşı kalıcı önlem alınmasını istedi.
Kaydet
|
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Çatalca'nın Karamandere bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen dere taştı.
Dere yatağından taşan sular, Karatepe Çıkmazı Sokak'ı kapladı.
Sokakta park halinde bulunan çok sayıda araç, yükselen suların içerisinde kaldı.
Taşkın nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Bizi Takip Edin