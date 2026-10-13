Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumu tamlandı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentileri hız kazandı. Peki, KPSS 2026 ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ön lisans sonuçlarında son durum!

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2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde 81 il ve Lefkoşa'daki 160 sınav merkezinde uygulandı. Lisans sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler ön lisans sınav sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM 2026 yılı sınav takviminde, başvuru, sınav ve sonuç tarihlerine yer verilmişti.

KPSS 2026 ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuçlarında son durum!

KPSS 2026 ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, KPSS ön lisans sınavı sonuçları ekim ayınnı son haftasında ilan edilecek. Sınav sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

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