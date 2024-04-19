KPSS B grubu lisans başvuruları 3 Mayıs – 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak

KPSS B grubu sınavı ne zaman yapılacak, sorusu sınava girecek adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. ÖSYM KPSS başvuru tarihleri ile ilgili bilgileri sınav takvimi üzerinden paylaştı. Peki, 2024 KPSS hangi grup? KPSS B grubu her yıl yapılıyor mu? Detaylar haberimizde..

Kamu Personeli Seçme Sınavı için 2024 başvurularının hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Memur olarak çalışmak isteyen birçok kişi, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sorusunu arama motorlarına soruyor. Peki, KPSS lise ve önlisans ve lisans sınavları ne zaman? İşte ÖSYM 2024 sınav takvimi...

EKPSS 2024 BAŞVURU

EKPSS için başvurular 12 Şubat ile 29 Şubat arasında alınacak. Sınav 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek. EKPSS kuraları için başvurular ise 6 Mayıs – 21 Mayıs tarihleri arasında olacak.

KPSS 2024 LİSANS BAŞVURU

2024 KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri arasında başvurular alınacak.

Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz’da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz’da gerçekleşecek.

ÖABT ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

KPSS 2024 ÖN LİSANS BAŞVURU

Ön Lisans sınavı için başvurular ise 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.

KPSS B GRUBU NEDİR?

A Grubu kadrolarından farklı olarak tüm lisans bölümleri B Grubu kadroları oluşturur. Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe vb. tüm lisans kadrolarıdır.

KPSS LİSANS B GRUBU SINAVI KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

KPSS-B grubu sınavı çift yıllarda (2 yılda bir) ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu sınava ortaöğretim, ön lisans, lisans mezunları girebilir. KPSS-B grubu mesleklerinden birine atanmak isteyen adaylar çift yıllarda yapılan sınava katılmak zorundadır.

KPSS B HANGİ MEMURLUKLAR VAR?

Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, düz memurluk, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.