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Ankara'da FETÖ soruşturması: KPSS'de usulsüzlük yapan 11 şüpheliye gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da FETÖ soruşturması: KPSS&#039;de usulsüzlük yapan 11 şüpheliye gözaltı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/PDY silahlı terör örgütünün KPSS'de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; 2009 ve 2010 KPSS'de usulsüzlük yaptığı tespit edilen 11 şüpheli ve Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 17 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı örgütüne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiye gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında 2009 ve 2010 KPSS sorularını sınav öncesi ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 kişi ve bu soruları alarak girdikleri sınavlardan elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarına atandıkları tespit edilen 9 kişi olmak üzere toplam 11 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. 

Yine başsavcılıkla yürütülen soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 17 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. 

PKK'NIN GENÇLİK YAPILANMASINA DARBE!

Terör örgütü PKK/KCK için yürütülen soruşturmalarda ise terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün sözde ‘Gençlik Yapılanması’ içerisinde ‘Demokratik Öğrenci Meclisi’ altında eylem ve faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitler yapılan 19 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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