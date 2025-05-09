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Kral Kaybederse kulüp nerede çekiliyor? Çekim yerleri şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kral Kaybederse kulüp nerede çekiliyor? Çekim yerleri şaşırttı
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Kral Kaybederse dizisindeki Kenan Baran'ın gözde kulübü çekim yeri merak ediliyordu. Dizi setinin kurulduğu mekanlar ortaya çıkarken Kral Kaybederse kulüp sahnelerinin çekildiği yer de belli oldu.

Star TV’nin sevilen dizisi Kral Kaybederse Halit Ergenç’in canlandırdığı Kenan Baran’ın çalkantılı hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Özellikle Kenan Baran ve arkadaşlarının sıkça vakit geçirdiği “Kulüp” sahneleri, izleyicilerin merakını uyandırdı.

KRAL KAYBEDERSE KULÜP NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kral Kaybederse dizisinde Kenan Baran'ın hikayesinin merkezinde olan ve Fadi'nin çalıştığı yer "Kulüp" sahneleri, İstanbul'un prestijli mekanlarından olan Fenerbahçe Dalyan Club'da çekiliyor. 

Kral Kaybederse kulüp nerede çekiliyor? Çekim yerleri şaşırttı - 1. Resim

Fenerbahçe Mahallesi’nde, Atlıhan Sokak’ta yer alan kulüp, tarihi taş binası ve yemyeşil bahçesiyle dizinin atmosferini değiştiriyor. Dalyan Club’ın şık dekorasyonu ve 90’ların ruhunu yansıtan detayları, Kenan Baran'ın dünyasına uyum sağlıyor.

DİZİNİN ÇEKİM YERLERİ

İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekimi yapılıyor. Beşiktaş, Nişantaşı ve Etiler gibi popüler mekanlarda dizinin sahneleri çekiliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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