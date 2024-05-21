Eski likya kentlerinden biri olan Mira kelimesinin anlamı tartışma olurken, Milena sevilen kız anlamına geliyor

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un bebeğini kucağına almasının ardından isminin anlamı da merak edildi. Kızına "Mira Milena" ismini veren çiftin ardından ne demek, ne anlama geliyor soruları gündeme geldi. İşte ismin anlamı...

2 yıl önce evlenen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızlarına verdiği ismin ardından Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu, ne anlama geliyor araştırıldı. İşte isim hakkında bilgiler...

MİRA İSMİNİN ANLAMI

Mira adı, Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde geçerken başarıyı, gücü ve azmi temsil ediyor. Bir kuyruklu yıldız adı ve Eski Likya kentlerinden birinin ismidir. 4 harften oluşan isim son yıllarda kız çocuklarında sıklıkla tercih edilenler arasında yer alırken dizilerde de karşımıza sıklıkla çıkıyor. 2010'lu yılların popüler adlarından biri olan Mira, anne ve babaların tercihi olmaya devam ediyor.

Başarılı ve güçlü anlamlarını taşıyan isim, çoğu anne - babanın kızlarında seçtikleri arasında yer alıyor. Mira adının yanında genelde Alara, Lara, Serra, Sahra, Esra, Vera, Zümra, Erva gibi bir isim de tercih ediliyor.

MİLENA İSMİNİN ANLAMI

Milena ismi, sevilen kız anlamına geliyor. Bir diğer anlamları ise "güçlü olan", "Zarif, sevgi, sevgili", "yardımsever", "hoş, sevimli" olarak geçiyor. İsmin yanında genellikler benzeri olan Lena, Miray, Selena gibi isimler de kullanılıyor. Popülerleşen ve sık kullanılan adlardan bir tanesi olarak sıklıkla karşımıza çıkıyor. Annelerin dikkatini çeken Milena, son yılların en çok tercih edilenleri arasında yer almaya devam ediyor.

İspanyolcada "bakmak", Farsçada "emir veren komutan" ve Rusçada "Dünya" anlamına geliyor.

KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Mira kelimesi Kehf suresinde yer alırken "tartışma, münakaşa etmek" manasında geçmektedir. Kur'an-ı Kerimde bir ismin geçmesi İslam'da bir ölçü değildir. İsmi vermek caiz olmakla birlikte bu İslam kültüründe kullanılmamış, sonradan Batı dillerinde de bulunması sebebiyle yaygınlaşmıştır.

Milena ismi ise Slav milletlerinde yaygın bir isim olup zarif ve sevilen kız anlamına geliyor. Yabancılara ait bir isim olup Müslüman Türk kız çocuklarına verilmesi caiz değildir.