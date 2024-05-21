Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebekleri dünyaya geldi! İşte kızlarına verdikleri isim

İki yıl önce dünyevine giren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, ilk bebeklerine kavuştu. Çift, dünyaya gelen kızlarına Mira Milena adını verdi.

Oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy, anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İkili bugün bebeklerine kavuştu.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, mutlu giden birlikteliklerini 2022 yılında evlilikle taçlandırdı. İkili, aile ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girdi. Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çiftten mutlu haber geldi.

Hamileliğini sakin bir şekilde geçirmeye çalışan ve gebelik fotoğraflarını zaman zaman sosyal medyadan paylaşan Yıldız Çağrı Atiksoy ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bir kız çocuk sahibi olan Atiksoy ile Oktay’ın kızlarına verdiği isim de belli oldu.

KIZLARINA MİRA MİLENA ADINI VERDİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yıldız Çağrı Atiksoy riskli bir doğum olduğu için acilen doğuma alındı. Bebeklerinin isimlerini doğuma kadar gizli tutmak isteyen çift kızlarına Mira Milena adını verdi.

“BİRAZ RİSKLİ BİR DOĞUM OLDU”

Yıldız Çağrı Atiksoy “Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de şükür iyiyiz” dedi.

MİRA MİLENA NE DEMEK?

Mira ismi gücü ve başarıyı temsil eder. Mira ismi Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde geçer. Milena ise zarif ve sevilen kız anlamına gelir. Aynı zamanda güzel, hoş, sevimli manalarını da taşır.