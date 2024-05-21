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Haberler > Magazin > Gizlice evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’nın düğün fotoğrafları ortaya çıktı

Gizlice evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’nın düğün fotoğrafları ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gizlice evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’nın düğün fotoğrafları ortaya çıktı
Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu ve manken Melisa Alı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Pamuk, sosyal medyada soyadını değiştirince ‘evlendiler’ olarak yorumlandı. Ünlü oyuncu son olarak kişisel Instagram hesabından düğüne ait fotoğrafları yayımladı.

Gizlice evlenen 2011 Miss Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa’nın Lille takımında top koşturan Yusuf’nın nikahından kareler ortaya çıktı. 

Gizlice evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’nın düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 1. Resim

SOYADI HAMLESİ ELE VERDİ

Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çiftin evlendiği Melisa Aslı Pamuk’ın geçtiğimiz günlerde Instagram’dan soyadını değiştirmesiyle öğrenildi. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk yazan profilini Melisa Aslı Yazıcı olarak güncelledi. 

Gizlice evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’nın düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 2. Resim

“BU GİZEM NEDEN?”

Melisa Aslı Yazıcı, son olarak mutlu gününden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Altına ise ‘Bir zamanlar’ notunu düştü. Ünlü oyuncunun yüzlerini gizlemesi dikkat çekerken, kullanıcılar “Mutluluklar ama bu gizem neden?” yorumunu yapmadan edemedi. 

Gizlice evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’nın düğün fotoğrafları ortaya çıktı - 3. Resim

53 MİLYON TL’LİK DÜĞÜN HEDİYESİ

Öte yandan Yusuf Yazıcı’nın eşi Melisa Aslı Yazıcı’ya düğün hediyesi olarak, Fransa'nın sosyetik tatil kenti Nice'den 1.5 milyon Euro'ya (Yaklaşık 53 milyon TL) deniz manzaralı bir ev aldığı iddia edildi. Güzel oyuncu deniz manzaralı evini ise kendi zevkine göre döşemeye başladı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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