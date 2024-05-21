Evlilikte kriz mi var? Anıl Altan’ın eşi Pelin Akil’den dikkat çeken ‘boşanma’ açıklaması

2016 yılında evlenen ve iki kız çocuğu sahibi olan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin son dönemde boşanacaklarına dair iddialar arttı. Bu iddialarla ilgili konuşan Pelin Akil’in yaptığı açıklama gündem oldu. Akil’in “Tabii ki de tartışmalarımız oluyor. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an” sözleri dikkat çekti. Ayrıca ünlü oyuncu açıklamasıyla evliliğinde sorunlar olduğunu da doğruladı.

Daha önce de haklarında boşanma iddiaları çıkan Anıl Altan ile Pelin Akil çifti gündemden düşmüyor. Bir süredir araları bozuk olduğu öne sürülen ikiliden Akil, haklarında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili konuştu.

Oyuncu Pelin Akil ile meslektaşı Anıl Altan, dizi setinde tanışıp 2016 yılında evlenmişti. Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftiyle ilgili bir süredir boşanma iddiaları gündemde.

ANIL ALTAN’IN PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Daha önce Anıl Altan, sosyal medyada yaptığı “Sorunsuz bir ilişki, sorunsuz bir şehir, sorunsuz bir aile ya da sorunsuz bir yaşam yok. Bana göre yaşam sürekli bir sorun çözme işi. Bu gerçeği kabul ettiğimizde ve daha iyi sorun çözmeyi öğrendiğimizde, yaşamdan keyif almayı da başarabiliriz” paylaşımıyla kafaları karıştırmıştı. Bu paylaşım ayrılık dedikodularını alevlendirmişti.

Bu mesaj çiftin evliliklerinde kriz yaşandığı şeklinde yorumlanırken, ikili daha sonra bu iddiaları yalanlamış ve yayınladıkları fotoğraflarla ‘sorun yok’ mesajı vermişti.

“BOŞANMA GİBİ BİR DURUMUMUZ YOK ŞU AN”

Ancak çiftle ilgili boşanma söylentileri yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı görüntülenen Pelin Akil’e evliliğiyle ilgili sorular soruldu.

Boşanma iddiaları da yöneltilen Akil, “Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya da gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki de tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı şekilde lanse ediliyor. Ama öyle boşanma gibi bir durumumuz yok şu an” diyerek evliliğinde sorunlar olduğunu doğruladı.