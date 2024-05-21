Survivor’da gözyaşı dolu eleme: ‘Gerçekten tükendim’ diyerek adaya veda etti

Survivor All Star 2024’te yaprak dökümü devam ediyor. 20 Mayıs Pazartesi akşamı yaşanan eleme heyecanında bir kişi daha yarışmaya veda etti. Düelloda birbirinden iddialı 4 yarışmacı ter döktü. Finale günler kala şampiyon olma hayallerini geride bırakan isim belli oldu. İşte dün akşamki bölümde yaşananlar…

Survivor’da dün akşam heyecan dolu düellolar izleyenleri ekran başına kilitledi. Düelloda 4 güçlü isim yer aldı. Eleme adayları arasında yer alan Nagihan, Özgür, Merve ve Hilmicem kıyasıya rekabet etti. Gecenin sonunda yarışmaya gözyaşlarıyla veda eden isim belli oldu.

Dün akşamki eleme bölümünde ilk olarak Nagihan ve Hilmicem karşı karşıya geldi. Sakatlığı yüzünden sağlık sorunları yaşayan Nagihan, 5-1’lik skorla Hilmicem’e yenildi. Daha sonra ise Merve ve Özgür yarıştı. 5-2’lik skorla kazanan Özgür, eleme potasından adını sildirdi. Son olarak Merve ve Nagihan karşı karşıya geldi. Final düellosunda 5-0 yenilerek Survivor’a veda eden isim Nagihan oldu.

“GERÇEKTEN TÜKENDİM”

Duygusal bir veda konuşması yapan Nagihan Karadere, yaşadığı sağlık sıkıntılarından da bahsederek şunları söyledi:

“Burada olmak gerçekten gurur verici bir olay. İyi ki gelmişim, her şeye rağmen iyi ki burada bulunmuşum. Çok çetin bir sezondu. Çok zorluklar yaşadım gerçekten. Eminim herkes yaşadı ama benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü, mental her şey burada. Mentalim çok kuvvetlidir ama mental olarak da gerçekten tükendim. Hadi bugün çıktım diyelim, 3 gün sonra tekrar pota var, 5 gün sonra tekrar var. Savaşmak istedim, gideceksem de böyle gitmek istedim. Çok şükür Allah'a bu arenada bu hissiyatı yaşayarak buradan ayrılıyorum.”

“DAHA FAZLASI BENİM İÇİN İNTİHAR”

“Sevenlerimden tekrar özür diliyorum fazlasını yapmaya çalıştım ama buraya kadar. Gerçekten tükendim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için. Kızımdan özür diliyorum. Devam etmemi istedi ama gerçekten öyle böyle bir sakatlık değil. Acımı, ağrımı konuşmak dahi istemiyorum. Hayatımdaki en büyük sakatlığım ve son düzlükteyiz. Daha fazlasını zaten yapamazdım. Yapmak istesem buradan başka türlü ayrılmak zorunda kalacaktım. Böyle nokta koymak daha hayırlısıymış. Çok güzel bir insan tanıdım (Nefise’yi kastederek). Benim kardeşim, benim gençliğim, benim canım. Sırtımı yaslayıp da asla ve asla şüphe duymayacağım, canımı malımı her şeyimi emanet edeceğim bir insan var. Benden bu kadar jübilemi gerçekleştirdim. Daha fazlası artık benim için intihar. Güzel bir hikaye yazdım. Ha bir adım ötesi ha bir adım öncesi. Adım Hıdır, elimden gelen budur diyeceğim ama aslında elimden gelen bu değil, böyle olması gerekiyormuş. Bana müsaade.”

Nagihan’ın elenmesi yarışmacılara duygusal anlar yaşattı. Yakın arkadaşı Nefise gözyaşlarına hakim olamadı. Onunla birlikte Nagihan da ağladı.