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Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şaban Ataş’ın eski eşi Emine itirafıyla ağızları açık bıraktı! Polisleri bile şaşırtan istek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şaban Ataş’ın eski eşi Emine itirafıyla ağızları açık bıraktı! Polisleri bile şaşırtan istek
Cinayet, Müge Anlı, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla'da 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban Ataş’ın cesedi, üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu. Ataş’ın cinayeti Müge Anlı’nın programında konuşulmaya devam ediyor. Konuyla ilgili bugünkü yayında ilginç bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, cinayeti itiraf eden Emine Karabulut’un ifadesini açıkladı. Cezaevindeki Karabulut’un sözleri ağızları açık bırakırken, sevgilisi Burhanettin Öztürk'ün Emine'yi görebilmek için emniyette çok istekli olduğu ve “Bir kez göreyim” dediği öğrenildi.

Muğla Seydikemer'de 22 Mart’ta ortadan kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamadı. Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut cinayeti itiraf etti ve cesedin yerini söyledi. 

İtirafın ardından emniyet ekipleri belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu teyit edildi.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şaban Ataş’ın eski eşi Emine itirafıyla ağızları açık bıraktı! Polisleri bile şaşırtan istek - 1. Resim

Şaban Ataş

"CESEDİN ÜSTÜNÜ TAŞLA ÖRTTÜK"

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut, programdaki itirafında şunları söyledi: “Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, ardından kafasına sopa ile vurdu. Cesedi Burhanettin, oğlum Mert ve annemle birlikte yayla yoluna götürüp attık. Sonra sabahın erken saatlerinde attığımız yere giderek, Burhanettin'le cesedin üstünü taşla örttük. Çok pişmanım” dedi. 

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şaban Ataş’ın eski eşi Emine itirafıyla ağızları açık bıraktı! Polisleri bile şaşırtan istek - 2. Resim

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan itirafın ardından eski eş Emine Karabulut, oğulları Mert ve Mustafa Ataş, annesi Durkadın Karabulut ile Karabulut’un sevgilisi Burhanettin Öztürk gözaltına alındı. Daha sonra ise Emine Karabulut, oğlu Mert Ataş ve Emine Karabulut ve Burhanettin Öztürk tutuklandı. Diğer şüpheliler Emine Karabulut’un annesi Durkadın Karabulut ve diğer oğulları Mehmet Ataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şaban Ataş’ın eski eşi Emine itirafıyla ağızları açık bıraktı! Polisleri bile şaşırtan istek - 3. Resim

Burhanettin Öztürk - Emine Karabulut

“70 YIL DA İÇERDE KALSAM BURHANETTİN İLE OLURDUM”

Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, Müge Anlı bugünkü programında cinayet itirafı yapan Emine Karabulut hakkında konuştu. Anlı; Ataş’ı öldürdüğü iddia edilen Burhanettin Öztürk’ün cinayeti reddettiğini vurguladı. Karabulut’un ise “70 yıl da içeride kalsam çıkınca Burhanettin ile birlikte olurdum” dediğini aktardı. 

ŞOKE EDEN İSTEK: BİR KEZ GÖREYİM

Anlı, Burhanettin’in Emine’yi görmek için çok istekli olduğunu ayrıca ekiplere “Bir kez göreyim" diyerek ısrar ettiğini açıkladı. Emine Karabulut'un polis ekiplerinin “İsterseniz koğuşta birlikte kalın” demesi üzerine “O zaman içeriden hiç çıkmam!” dediğini söyledi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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