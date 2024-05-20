Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı uyuşturucu alırken yakayı ele vermişti! Yapım ekibi kararını açıkladı

Show TV’deki Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterini üstlenen Feyza Civelek, uyuşturucu alırken yakalanmıştı. Oyuncunun diziye devam edip etmeyeceği merakla beklenirken, yapım ekibinin kararı belli oldu. Ekibin Civelek’e sahip çıktığı ve rolüne devam edeceği öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, uyuşturucu alışverişi yaparken polise yakalanmıştı. Civelek’in sipariş verirken yol üzerinde beklediği torbacıyı polis durdurmuştu. Ardından Civelek torbacı sandığı polislerin yanına gidince yakalanmış ve karakola götürülmüştü.

“İLK DEFA UYUŞTURUCU KULLANACAKTIM” DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Polisteki savunmasında "İlk defa uyuşturucu kullanacaktım" dediği belirtilen Civelek’in kokaini daha ucuza alabilmek için pazarlık yaptığı ortaya çıkmıştı. Konuşmasındaki “Ne fiyatı değişti. Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap” diyerek pazarlık yaptığı iddia edilmişti.

YAPIM EKİBİ SAHİP ÇIKTI, DİZİYE DEVAM EDECEK

Sipariş ettiği uyuşturucu maddesinin eline geçmemesi nedeniyle hakkında takipsizlik kararı verilen Feyza Civelek ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizideki akıbeti merak konusu olan oyuncunun durumu netleşti. TV8’deki Aramızda Kalmasın’ın haberine göre; yasaklı madde operasyonunda adı geçen Civelek’e yapım ekibi sahip çıktı.

GEREKLİ TEDAVİLERİ DE ALACAK

Uyuşturucu madde satın alan oyuncunun bu durumu dizideki geleceğini etkilemeyecek. Yapım ekibi bu olay sonrası Civelek’ten vazgeçmeyeceklerini, onun bu günleri atlatması için yardımcı olacaklarını açıkladı. Çekimlere devam eden Civelek’in de gerekli tedavileri alacağı öğrenildi.