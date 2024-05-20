Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Melisa Aslı Pamuk’a 53 milyonluk düğün hediyesi! Yusuf Yazıcı kesenin ağzını açtı

Melisa Aslı Pamuk’a 53 milyonluk düğün hediyesi! Yusuf Yazıcı kesenin ağzını açtı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Melisa Aslı Pamuk’a 53 milyonluk düğün hediyesi! Yusuf Yazıcı kesenin ağzını açtı
Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir birlikte olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı’nın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıkmıştı. Pamuk’un sosyal medyada soyadını ‘Yazıcı’ olarak değiştirmesi ‘gizlice evlendiler’ olarak yorumlanmıştı. Sürpriz nikahın ardından şimdi de düğün hediyesi gündem oldu.

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk ile Fransa’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sessiz sedasız nikah masasına oturdu. 

FRANSA’DA GİZLİCE NİKAH KIYDILAR

Uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdüren çift, gizlice dünya evine girdi. İkilinin nikahının Fransa’da kıyıldığı öne sürüldü. Melisa Aslı Pamuk’un sosyal medya hesabından soyadını ‘Yazıcı’ olarak değiştirmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Pamuk’un bu hamlesi ‘Gizlice evlendiler’ olarak yorumlandı. 

Melisa Aslı Pamuk’a 53 milyonluk düğün hediyesi! Yusuf Yazıcı kesenin ağzını açtı - 1. Resim

53 MİLYONLUK HEDİYE

Çift, son olarak ağızları açık bırakan düğün hediyesiyle gündeme geldi. Takvim'in haberine göre; başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı, eşine düğün hediyesi için de kesenin ağzını açtı.

Melisa Aslı Pamuk’a 53 milyonluk düğün hediyesi! Yusuf Yazıcı kesenin ağzını açtı - 2. Resim

Fransa'nın sosyetik tatil kenti Nice'den 1.5 milyon Euro'ya (Yaklaşık 53 milyon TL) deniz manzaralı bir ev aldı. Melisa, eşinin bu jesti karşısında havalara uçtu. Hatta güzel oyuncu deniz manzaralı ultra lüks evini kendi zevkine göre döşemeye başladı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama kararı alabilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Volkan Demirel’den boşanma iddialarına cevap! Merakla beklenen açıklama geldi - MagazinBoşanma iddialarına cevap! Beklenen açıklama geldiÖrnek çift çift boşanıyor! Zeynep Demirel’in itirafı gündem oldu: Volkan ile zıt karakterde insanlarız - MagazinÖrnek çift boşanıyor! İtirafı gündem oldu: Volkan ile...Survivor’da sürpriz diskalifiye kararı! Acun Ilıcalı açıkladı, Nagihan’dan sert tepki - MagazinSurvivor'da sürpriz diskalifiyeHaluk Levent’ten ‘Eurovision’ eleştirisi! Sözleri dikkat çekti - Magazin‘Eurovision’ eleştirisi: Nihai hedefinden saptı13 yıllık evlilik bitiyor! Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanıyor - Magazin13 yıllık evlilik bitiyor! Demirel çifti boşanıyorGaddar dizisi reytinglere yenik düştü, final tarihi belli oldu - MagazinReytinglere yenik düştü, final yapıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...