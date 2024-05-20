Melisa Aslı Pamuk’a 53 milyonluk düğün hediyesi! Yusuf Yazıcı kesenin ağzını açtı

Bir süredir birlikte olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı’nın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıkmıştı. Pamuk’un sosyal medyada soyadını ‘Yazıcı’ olarak değiştirmesi ‘gizlice evlendiler’ olarak yorumlanmıştı. Sürpriz nikahın ardından şimdi de düğün hediyesi gündem oldu.

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk ile Fransa’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

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FRANSA’DA GİZLİCE NİKAH KIYDILAR

Uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdüren çift, gizlice dünya evine girdi. İkilinin nikahının Fransa’da kıyıldığı öne sürüldü. Melisa Aslı Pamuk’un sosyal medya hesabından soyadını ‘Yazıcı’ olarak değiştirmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Pamuk’un bu hamlesi ‘Gizlice evlendiler’ olarak yorumlandı.

53 MİLYONLUK HEDİYE

Çift, son olarak ağızları açık bırakan düğün hediyesiyle gündeme geldi. Takvim'in haberine göre; başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı, eşine düğün hediyesi için de kesenin ağzını açtı.

Fransa'nın sosyetik tatil kenti Nice'den 1.5 milyon Euro'ya (Yaklaşık 53 milyon TL) deniz manzaralı bir ev aldı. Melisa, eşinin bu jesti karşısında havalara uçtu. Hatta güzel oyuncu deniz manzaralı ultra lüks evini kendi zevkine göre döşemeye başladı.