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Volkan Demirel’den boşanma iddialarına cevap! Merakla beklenen açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Volkan Demirel’den boşanma iddialarına cevap! Merakla beklenen açıklama geldi
Volkan Demirel, Boşanma, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Atakaş Hatayspor’un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel’in boşanacakları öne sürülmüştü. Konuyla ilgili ilk açıklama Volkan Demirel’den geldi, ünlü isim iddiaları “Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil” sözleriyle yalanladı.

14 yıl önce nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel’in evliliğini bitirme kararı aldığı iddia edildi. Evlilik hakkında ortaya atılan iddialara Volkan Demirel’den cevap geldi. 

"BAZEN TARTIŞIYORUZ, ANLAŞAMIYORUZ"

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Demirel söylentileri yalanlayarak eşiyle fotoğraf paylaştı. Açıklamasında ise “Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz” ifadelerine yer verdi. 

Volkan Demirel’den boşanma iddialarına cevap! Merakla beklenen açıklama geldi - 1. Resim

NE OLMUŞTU? 

2010 yılında nikah masasına oturan başarılı teknik direktör Volkan Demirel ile 2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel'in boşanacakları öne sürüldü. İki kızları bulunan çiftten Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Öte yandan  Zeynep Demirel'in aslında daha önce boşanmak istediği ancak birlikte Hatay depremini yaşadıkları ve bu kararı öteledikleri iddia edildi. 

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, 2010'da evlendi. Çift 2014’te kızları Yade’yi 2017’de ise Yeda’yı kucaklarına aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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