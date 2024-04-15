Kuyumcukent her gün 10.00-22.00 arasında hizmet veriyor

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan Kuyumcukent AVM, özellikle düğün alışverişleri ve nikah organizasyonları için tercih edilen bir merkezdir. Ancak Kuyumcukent'in çalışma saatleri, sık sık araştırılan ve merak edilen konular arasında. İşte 2024 Kuyumcukent AVM çalışma saatleri ve özel günlerdeki açıklıklarıyla ilgili detaylar...

KUYUMCUKENT KAÇTA KAPANIYOR?

Kuyumcukent AVM Bahçelievler'de bulunan ve kuyumcu dükkanlarının yanı sıra nikah salonu, toplantı salonları ve evlilikle ilgili diğer hizmetlerin sunulduğu bir alışveriş merkezidir. Bu nedenle Kuyumcukent AVM'nin çalışma saatleri, ziyaretçiler tarafından sıklıkla merak ediliyor.

2024 Kuyumcukent AVM Çalışma Saatleri:



Kuyumcukent AVM, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün sabah saat 10:00'da açılmaktadır. Hafta içi yoğun iş temposu içerisinde olan ziyaretçilere akşam saat 22:00'ye kadar hizmet vermektedir.

KUYUMCUKENT HAFTA SONU AÇIK MI?

Kuyumcukent AVM hafta sonu da hizmet vermektedir. Hafta sonları da sabah 10:00'da açılan ve akşam saat 22:00'ye kadar ziyaretçilerini ağırlayan bir merkezdir. Ancak, resmi bayramlarda ve Ramazan ile Kurban Bayramı günlerinde Kuyumcukent AVM kapalıdır. 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermektedir.

Kuyumcukent AVM ziyaretçileri bu çalışma saatlerine dikkat ederek alışverişlerini ve organizasyonlarını planlayabilirler. Özellikle özel günlerde ve bayramlarda Kuyumcukent'in çalışma durumunu göz önünde bulundurarak ziyaret etmek önemlidir.