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Haberler > Haberler > LGS başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılacak

LGS başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

LGS başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak soruları gündeme geldi. 18 Mart tarihinde başlayan Liselere Giriş Sınavı LGS başvurularına dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

LGS başvuruları başladı mı 2024, nasıl yapılacak? sorularının cevapları araştırılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre LGS başvuruları başladı. LGS başvuru tarihleri, başvuru ekranı ve detayları haberimizde...

LGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

LGS başvuruları 18 Mart Pazartesi günü itibarıyla başladı. Sınava girecek adaylar 18 - 29 Mart tarihleri arasında başvurularını e-Okul üzerinden gerçekleştirecek. 

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

18 Mart 2024 Pazartesi başlayan LGS başvuruları 29 Mart 2024 Cuma günü sona erecek. Sınava girmek isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak. Lgs başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında e-okul üzerinden yapılacak - 1. Resim

LGS SINAVI NE ZAMAN?

LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşecek. 09.30'da birinci oturum, 11.30'da ikinci oturum yapılacak.

Sınav giriş belgeleri 24 Mayıs'ta sınav sonuçları ise 28 Haziran 2024'te açıklanacak. Adaylar T.C kimlik numarası ile sonuç ekranına giriş yapabilecek. Lgs başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında e-okul üzerinden yapılacak - 2. Resim

LGS SINAVI KAÇ DAKİKA?

Türkçe, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinden oluşan 50 soruluk birinci oturumun süresi 75 dakika olacak. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan 40 soruluk ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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