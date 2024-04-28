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Android 15 İçin güncelleme alacak telefon modelleri açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Android 15 İçin güncelleme alacak telefon modelleri açıklandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Android 15 güncellemesi, mobil dünyada heyecan meydana getirmeye devam ediyor. Google'ın popüler işletim sistemi için geliştirilen bu güncelleme, pek çok kullanıcı tarafından merakla bekleniyor. Android 15'e geçiş yapacak telefon modelleri ise gün yüzüne çıktı. İşte, Android 15 güncellemesi alacak telefon modellerinin detayları...

Android 15 güncellemesi, mobil dünyanın heyecanla beklediği bir döneme giriyor. Google'ın popüler mobil işletim sistemi için geliştirilen bu güncelleme, kullanıcılara pek çok yenilik ve geliştirme sunacak. Android 15 sürümüne geçiş yapacak telefon modelleri ise merak konusu oldu. İşte, Android 15 güncellemesi alacak telefon modellerinin detayları...

Android 15 İçin güncelleme alacak telefon modelleri açıklandı - 1. Resim

ANDROID 15 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFON MODELLERİNE GELECEK?

Android 15 güncellemesi, gizlilik ve güvenlik önlemlerinde önemli iyileştirmeler sağlayacak. Ayrıca yapay zeka teknolojilerinin daha entegre hale getirilmesiyle kullanıcılar daha üst düzey bir deneyim yaşayacaklar. Google'ın Android 15 için belirlediği beta test sürecinin Temmuz 2024'te tamamlanması beklenirken, kararlı sürümün ağustos ile ekim ayları arasında kullanıma sunulması planlanıyor.

Android 15 İçin güncelleme alacak telefon modelleri açıklandı - 2. Resim

İlk etapta Android 15 güncellemesi, Google'ın kendi akıllı telefon modellerine sunulacak. Ancak diğer üreticiler de güncellemeyi kısa süre içinde kullanıcılarına ulaştırmaya başlayacaklar. Android 15 güncellemesi alacak telefonlar arasında Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo, Honor, OnePlus, Asus, Nothing, Motorola, iQOO ve Google markalarının yer aldığı bir liste belirlendi.

Android 15 İçin güncelleme alacak telefon modelleri açıklandı - 3. Resim

Samsung, Galaxy S serisi, Galaxy Z serisi ve Galaxy A serisi gibi geniş bir yelpazede Android 15 güncellemesini kullanıcılarına sunacak. Xiaomi, Oppo, vivo, Honor, OnePlus, Asus, Nothing, Motorola ve iQOO gibi markalar da kendi telefon modellerine güncellemeyi dağıtacaklar. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, Android işletim sisteminin yeni özelliklerinden ve performans iyileştirmelerinden faydalanabilecekler. Android 15 güncellemesi, mobil teknolojiye yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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