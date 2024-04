Kaybolan Android / iOS cihaz nasıl bulunur? Telefon çalındı ne yapmalıyım? 10 maddede çalıntı telefon bulma rehberi!

Her gün bütün işlerimizi yaptığımız, ödemelerimizi ve dijital işlemlerimizi yaptığımız Android / iOS cihazlar artık hayatımızın bir parçası. Ancak telefonlarımız kaybolabiliyor ya da çalınabiliyor. Bu ihtimallerin gerçekleşmesinden sonra yapılacaklar konusunda hazırlıklı olmak oldukça önemli.

Son zamanlarda telefon dolandırıcılığı vakaları artmakta ve birçok kişi bu dolandırıcılıklara kurban gitmektedir. Bu dolandırıcılara karşı dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak çok önemlidir.

Telefonunuzun çalınması halinde yapılması gereken ilk çey telefonunuzun açık olup olmadığını kontrol etmek olacaktır. Telefonunuzun açık olması ihtimalinde telefonunuzda bulunan "Cihazımı bul" özelliğini kullanarak telefonunuzun yerini kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Bu özellik hem Android hem de iOS cihazlarda mevcut.

iOS "iPhone'umu Bul" özelliği için: Bu özelliği kullanmak için iCloud hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. iCloud'a giriş yaptıktan sonra "iPhone'umu Bul" özelliğine tıklayarak harita özelliğinden cihazınızın yerini tespit edebilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak için iCloud hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. iCloud'a giriş yaptıktan sonra "iPhone'umu Bul" özelliğine tıklayarak harita özelliğinden cihazınızın yerini tespit edebilirsiniz. Android özelliği için: Aynı iCloud gibi bu sefer de Google hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Google hesabınız üzerinden "Cihazımı Bul" uygulamasından cihazınızın konumunu öğrenebilirsiniz.

Fakat yukarıdaki özellikleri sorunsuz bir şekilde kullanmak için:

"Cihazımı Bul" uygulamasının aktif

Telefonun konum bildiriminin açık

Android için Google hesabınız, iOS için iCloud hesabınızın aktif

Telefonun internetinin açık

Yukarıdaki özelliklerin hepsinin aktif/açık olmasından sonra cihazınıza uzaktan erişerek konum bilgilerini öğrenebilirsiniz. Cihazınızda bulunan önemli bilgileri uzaktan silmeniz mümkün. Fakat bilgileri sildikten sonra tekrar geri getirmek mümkün değil. "Cihazımı bul" özelliği sayesinde kredi kartı bilgileriniz dahil bütün bilgilerinizi silebilirsiniz.

ÇALINAN TELEFON KAPALIYSA?

Telefonunuz çalındıktan sonra kapalıysa aşağıdaki yöntemleri uygulayarak önlem alabilirsiniz:

SIM KARTI BLOKE ETTİRİN

"Cihazımı Bul" özelliğini kullanamadığınız durumlarda, ilk olarak telefonunuzda kullandığınız GSM operatörünün müşteri hizmetlerini aramanız gerekmektedir. Telefonunuzun çalındığını/kaybolduğunu ve SIM kartınızın bloke olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yöntem telefon hattınızı kapatacak ve numaranızın kötüye kullanımına engel olacaktır.

TELEFONUNUZU BLOKE ETTİRİN

Her telefonun üzerinde bir IMEI numarası vardır. Bu numara, GSMA (Küresel Mobil İletişim Sistemi) tarafından denetlenir ve her cihazda bulunan 15 basamaklı bir koddur. Nasıl ki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir kimlik numarası var bu da telefonunuzun kimlik numarası.

IMEI numarası üzerinden iki yöntem ile telefonunuzu bloke ettirebilirsiniz:

Operatörü arayabilirsiniz: Kullandığınız GSM operatörünün müşteri hizmetlerini arayarak telefonunuzu engelli cihaz listesine aldırabilirsiniz. Böylece çalınan/kaybolan telefonunuza farklı bir SIM kart takıldığında mobil internete bağlanamazlar.

Kullandığınız GSM operatörünün müşteri hizmetlerini arayarak telefonunuzu engelli cihaz listesine aldırabilirsiniz. Böylece çalınan/kaybolan telefonunuza farklı bir SIM kart takıldığında mobil internete bağlanamazlar. BTK (Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu)'ya başvuruda bulunabilirsiniz: BTK'nın 120 numaralı ihbar hattını arayarak telefonunuzun 15 haneli IMEI numarasını yetkili kişilere söyledikten sonra telefonunuz için kayıp çalıntı ihbarında bulunabilirsiniz.

BTK'nın 120 numaralı ihbar hattını arayarak telefonunuzun 15 haneli IMEI numarasını yetkili kişilere söyledikten sonra telefonunuz için kayıp çalıntı ihbarında bulunabilirsiniz. E-devlet uygulaması: Cihazınızın elektronik haberleşme sisteminden çıkması için "e-devlet kayıp çalıntı bildirimi" sayfası üzerinden telefonunuzu kayıp çalıntı ihbarını yapabilirsiniz.

Cihazınızın elektronik haberleşme sisteminden çıkması için "e-devlet kayıp çalıntı bildirimi" sayfası üzerinden telefonunuzu kayıp çalıntı ihbarını yapabilirsiniz. Yetkili birimler: En yakınınızda bulunan karakola giderek telefonunuzun çalındığına dair ihbarda bulunabilirsiniz.

Bu yöntemlerden en etkili olanı BTK'yı aramaktır. Telefonunuz için kayıp çalıntı ihbarında bulunduktan sonra, telefonunuza farklı bir SIM takılırsa otomatik olarak SMS gitmeye başlayacaktır. Fakat BTK'nın telefonunuzu bulma gibi bir sorumluluğu olmadığından telefonunuzun bulunması kolluk kuvvetlerinin hızına bağlı olacaktır.

Yukarıdaki bloke yöntemlerini uygulayabilmeniz için elbette telefonunuzun IMEI numarasını bilmeniz gerekmekte. IMEI numarasını öğrenmek için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz:

ARAMA KISMINA *#06# YAZIN

Telefonunuz çalınmadan önce yapabileceğiniz bir yöntem olan Arama yöntemi şu şekilde yapılmaktadır:

Arama kısmına girin Ekrana *#06# (yıldız,kare,sıfır,altı,kare) yazın

Ekrana çıkan 15 haneli numara telefonunuzda bulunan IMEI numarasıdır. Bu numarayı bir kenara not edin. Telefonunuzun çalınması durumunda bu numara ile yukarıda yazılan bütün işlemleri gerçekleştirebiliriz.

AYARLAR MENÜSÜ

IMEI numarası telefonunuzun markasına göre değişiklik göstermekte fakat yöntem aynı.

Xiaomi, OPPO, Vivo, Huawei, Redmi telefonlar için IMEI yöntemi:

Ayarlar Telefon Hakkında Detaylı Bilgi ve Özellikler Durum kısmında IMEI SIM YUVASI (1) sizin IMEI numaranızdır.

Samsung telefonlar için IMEI bulma yöntemi:

Ayarlar Telefon Hakkında Durum Bilgisi IMEI Bilgisi IMEI Slot (1) sizin IMEI numaranızı vermektedir.

iPhone cihazlar için IMEI bulma yöntemi:

Ayarlar Genel Hakkında ÖN SIM kısmında yazan 15 haneli numara sizin IMEI numaranızdır.

TELEFONUNUZUN ARKA KAPAĞINA BAKIN

Bazı telefon markaları telefonun arka kapağına seri numarası ve IMEI numarasını yazmaktadır. Fakat yeni telefonlarda bu yöntem artık uygulanmamaktadır çünkü arka kapakta temiz bir görünüm elde etmek istiyorlar.

SIM KART TEPSİSİ

Akıllı telefon üreticileri, cihazlarının IMEI'sini mutlaka bir yere yazması gerekir. Bu nedenle SIM kartınızı çıkarın ve tepsiyi kontrol edin.

TELEFON KUTUSU

Bir telefonun IMEI numarası, satıldığı kutudaki etiketleri inceleyerek bulunabilir. Telefonunuzu kaybettiyseniz, IMEI numarasını bulmak için tek seçeneğiniz bu olabilir.

Telefonunuzun çalınmadan/kaybolmadan önce yapabileceğiniz önlemler aslında oldukça basit uygulamalar. Bu önlemler sayesinde uğrayabileceğiniz mağduriyeti en aza indirebilirsiniz. Telefonunuz çalınmadan önce alabileceğiniz önlemlerden bazıları şunlardır:

Telefonunuzu sık sık yedekleyin ve mutlaka bir flash belleğe ek yedekleme alın.

SIM kartınız için kolay tahmin edilemeyecek bir PIN belirleyin.

Telefonunuzu açmak için yüz taraması, parmak izi gibi biyometrik giriş seçeneklerini etkinleştirin.

Mutlaka ve mutlaka "Telefonumu Bul" özelliğini aktifleştirin.

Bu yöntemleri kullanarak cihazınızı çaldırmanız durumunda bulmanızı kolaylaştıracak ya da zararınızı en aza indirecek yöntemler arasında gelmektedir. Telefonunuza biraz daha fazla dikkat ederek çalınma ve kaybolmalara karşı önlem alabilirsiniz.