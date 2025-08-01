Selçuk Bayraktar'ı hiç böyle görmediniz! Bu kez özel hayatını paylaştı, yorum yağdı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

NEXT'LE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Sık sık savunma sanayii alanındaki yenilikleri, üretimlerini paylaşan Bayraktar; son günlerde ise yeni sosyal medya platformu Next'i paylaşıyordu.

Milyonlarca takipçiye sahip Bayraktar son olarak TikTok hesabından spor yaptığı anları yayınladı.

SPOR PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

"Spor..." notuyla paylaşılan videoda Bayraktar'ın birçok hareketi yer alıyor. Özel hayatını gözlerden uzaklarda yaşayan Selçuk Bayraktar'ın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarının da oldukça dikkati çekti.

Paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.