Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Selçuk Bayraktar'ı hiç böyle görmediniz! Bu kez özel hayatını paylaştı, yorum yağdı

Selçuk Bayraktar'ı hiç böyle görmediniz! Bu kez özel hayatını paylaştı, yorum yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Selçuk Bayraktar, Spor, TikTok, Baykar, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son günlerde sosyal medya platformu Next ile adından söz ettiren Selçuk Bayraktar, bu kez de özel hayatına dair bir paylaşımla gündemde. Bayraktar'ın spor yaptığı anlara sosyal medyada yorum yağdı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Selçuk Bayraktar'ı hiç böyle görmediniz! Bu kez özel hayatını paylaştı, yorum yağdı - 1. Resim

NEXT'LE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Sık sık savunma sanayii alanındaki yenilikleri, üretimlerini paylaşan Bayraktar; son günlerde ise yeni sosyal medya platformu Next'i paylaşıyordu. 

Milyonlarca takipçiye sahip Bayraktar son olarak TikTok hesabından spor yaptığı anları yayınladı.

Selçuk Bayraktar'ı hiç böyle görmediniz! Bu kez özel hayatını paylaştı, yorum yağdı - 2. Resim

SPOR PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

"Spor..." notuyla paylaşılan videoda Bayraktar'ın birçok hareketi yer alıyor. Özel hayatını gözlerden uzaklarda yaşayan Selçuk Bayraktar'ın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarının da oldukça dikkati çekti.

Paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, KKTC vatandaşı olduOsayi-Samuel'in transfer itirafı gündem oldu! Beşiktaş'a neden gitmediğini açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Numan Kurtulmuş'tan liderlere 'teşekkür' telefonu - GündemNuman Kurtulmuş'tan liderlere 'teşekkür' telefonuKuaförün hayat kurtaran müdahalesi! Boğazına şeker kaçan çocuğa 'heimlich' manevrası - GündemBoğazına şeker kaçan çocuğa 'heimlich' manevrasıDolmabahçe'de kritik zirve! Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşüyor - GündemDolmabahçe'de kritik zirve! Erdoğan, 2 lideri kabul ettiSağlık kontrolüne götürülen mahkum, hastaneden kaçtı! Polisler peşine düştü - GündemSağlık kontrolüne götürülen mahkum, hastaneden kaçtı! Polisler peşine düştüBursa’da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor - GündemBursa’da bir orman yangını daha!Tek tek tespit edildiler... Bursa'da 60 bin bina mezarlık! - GündemO kentimizde 60 bin bina mezarlık!
Sonraki Haber Yükleniyor...