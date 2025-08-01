Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ajda Pekkan Harbiye’de fırtına gibi esti: 3 saatlik şov, 45 şarkı

Ajda Pekkan Harbiye’de fırtına gibi esti: 3 saatlik şov, 45 şarkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ajda Pekkan Harbiye’de fırtına gibi esti: 3 saatlik şov, 45 şarkı
Ajda Pekkan, Harbiye, Konser, Şarkı, Haber
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alarak izleyicilere adeta müzikle dolu bir gece yaşattı. Tıklım tıklım dolan Harbiye’de, Pekkan üç saat boyunca sahnede kalarak özenle hazırlanan dans performansları ve zengin repertuvarıyla büyük beğeni topladı.

“Yakar Geçerim”, “Ya Sonra”, “Arada Sırada” gibi hit şarkılarını coşkulu kalabalıkla birlikte söyleyen sanatçı, alkışlar ve sevgi tezahüratlarıyla sahnede adeta alkış yağmuruna tutuldu.

MASKEYLE ÇIKTI

Pekkan, sahneye tamamen taşlarla işlenmiş bir maske ile çıktı. İlk yarıda giydiği baştan sona inci beyazı, taş süslemeli elbisesinin ardından ikinci yarıda giydiği gold, siyah ve gümüş işlemeli bir kıyafet tercih etti. 

3 SAAT SAHNEDE KALDI, 45 ŞARKI SÖYLEDİ

Harbiye Açıkhava'da 3 saate yakın konser veren Ajda Pekkan seslendirdiği 45 şarkıyla hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. 

Ajda Pekkan Harbiye’de fırtına gibi esti: 3 saatlik şov, 45 şarkı - 1. Resim

KONSERDE UNUTULMAZ FİNAL

Pekkan, sevenlerinin yoğun ısrarlarına dayanamayarak vedasının ardından yeniden sahneye çıktı ve en sevilen şarkılarını sevenleriyle el ele seslendirdi. Repertuvarı ile sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan Pekkan, "Bağa Gel Bostana Gel, Döne Döne, Bahçe Duvarı, Nar Tanesi" gibi Türk Halk Müziği eserlerine de yer vererek coşkuyu ikiye katladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da yürekleri sızlatan olay... Birkaç günlük bebek sokağa terk edildi! 5 aylık mücadelede acı sonNobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, KKTC vatandaşı oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Yerinde Dur" şarkısına camide danslı klip! Görüntüler tepki topladı - Magazin"Yerinde Dur" şarkısına camide danslı klip! Görüntüler tepki topladıSıla Türkoğlu’na masalsı teklif! Evlilik yolunda ilk adımı attı - MagazinMasalsı teklif: Evlilik yolunda ilk adımı attıBülent Ersoy’a özel hizmet! Havuz kenarında döner tezgahı kurdular, elleriyle yedirdiler - MagazinBülent Ersoy’a özel hizmet! Havuz kenarında döner tezgahı kurdular, elleriyle yedirdilerOyuncu Tuba Ünsal organik tarıma el attı! Yeni planlarını ilk kez paylaştı - MagazinOyuncu Tuba Ünsal organik tarıma el attı! Yeni planlarını ilk kez paylaştıKadir Ezildi dedesi ile ilgili acı haberi paylaşmıştı! Neden öldüğünü ilk kez açıkladı - MagazinEn sevdiğinin acısıyla sarsılmıştı! Ölüm nedenini açıkladıYeşilçam’ın emektar ismi Necati Bilgiç’e şizofreni teşhisi kondu! Huzurevindeki son görüntüsü ortaya çıktı - MagazinYeşilçam oyuncusuydu: Şizofreni oldu, şimdi huzurevinde...
Sonraki Haber Yükleniyor...