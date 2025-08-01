Ajda Pekkan Harbiye’de fırtına gibi esti: 3 saatlik şov, 45 şarkı

“Yakar Geçerim”, “Ya Sonra”, “Arada Sırada” gibi hit şarkılarını coşkulu kalabalıkla birlikte söyleyen sanatçı, alkışlar ve sevgi tezahüratlarıyla sahnede adeta alkış yağmuruna tutuldu.

MASKEYLE ÇIKTI

Pekkan, sahneye tamamen taşlarla işlenmiş bir maske ile çıktı. İlk yarıda giydiği baştan sona inci beyazı, taş süslemeli elbisesinin ardından ikinci yarıda giydiği gold, siyah ve gümüş işlemeli bir kıyafet tercih etti.

3 SAAT SAHNEDE KALDI, 45 ŞARKI SÖYLEDİ

Harbiye Açıkhava'da 3 saate yakın konser veren Ajda Pekkan seslendirdiği 45 şarkıyla hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı.

KONSERDE UNUTULMAZ FİNAL

Pekkan, sevenlerinin yoğun ısrarlarına dayanamayarak vedasının ardından yeniden sahneye çıktı ve en sevilen şarkılarını sevenleriyle el ele seslendirdi. Repertuvarı ile sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan Pekkan, "Bağa Gel Bostana Gel, Döne Döne, Bahçe Duvarı, Nar Tanesi" gibi Türk Halk Müziği eserlerine de yer vererek coşkuyu ikiye katladı.