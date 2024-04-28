Avrupa 'Türk kahini' arıyor: Almanya'da dolandırdı, Türkiye'de sefa sürdü

Almanya'da yaşayan Serkan Ö. kendisini 'falcı' ve 'kahin' diye tanıtarak çok sayıda kişiyi 5 milyon lira dolandırdı. Serkan Ö. süren davasının ikinci duruşmasına katılmayarak firar etti. Alman basını Serkan'ın elde ettiği paralarla Türkiye'de lüks bir yaşam sürdüğünü ve oraya firar etmiş olabileceğini öne sürdü.

Almanya, son günlerde Türk vatandaşı Serkan Ö.'yü konuşuyor. Münih kentinde yaşayan ve kendisini ‘kahin’ ve ‘falcı’ olarak tanıtarak geçimini sağlayan Serkan Ö.'nün davası olaylı bir şekilde başladı.

DURUŞMANIN İKİNCİ GÜNÜNDE FİRAR ETTİ

Münih'te yaşayan bir kadını kandıran ve 1.3 milyon euro ile kayıplara karışan adam önceki gün hakim karşısına çıktı. Mahkeme Serkan Ö.'yü ve eşine 62 suçlama yöneltirken Serkan Ö.'ye 7 yıl hapis cezası verildi.

Fakat tutuklanmayan Serkan, duruşmanın ikinci gününe katılmadı. Yetkililer Serkan'ın hapis cezasından kaçmak için Türkiye'ye gitmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

İLAÇLI RİTÜLLER

Adamın ismi açıklanmayan kadını kandırmak için bazı "ritüeller" yaptığını ve hatta kadına ilaç bile verdiği açıklandı. 2018 yılından beri Serkan'a 1.3 milyon euro verildiği belirtilirken 2011 yılından beri ise Serkan Ö.'nün insanları kandırarak 5 milyon euro almış olabileceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE LÜKS HAYAT YAŞIYOR

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild de Serkan'nın elde ettiği paralarla Türkiye'de lüks bir yaşam sürdüğünü öne sürdü. Gazete, Serkan'ın Antalya'da lüks teknelerde ve jet ski üzerindeki pozlarını paylaşarak burada güzel bir hayatı olduğunu iddia etti.

AVRUPA GENELİNDE YAKALAMA KARARI

Bild gazetesine konuşan dolandırılan kadının eşi, "Paramızı asla geri alamayacağız. Sadece bizi dolandırmadı üstelik o parayla bir de yatırım yaptı. Onun Türkiye'de bazı şirketleri var" dedi. İsmi açıklanmayan adam Serkan'ın inşaat şirketi sahibi olduğunu iddia etti.

Avrupa genelinde Serkan için yakalama kararı çıkarıldı.