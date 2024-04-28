Napoli-Roma maçı bu akşam 19.00’da yayınlanacak

İtalya Serie A'da nefesleri kesen mücadele devam ediyor! Bu hafta Napoli ile Roma arasında oynanacak olan maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Milli oyuncumuz Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, Serie A'nın 34. haftasında deplasmanda Napoli'ye konuk olacak. Napoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Heyecan dolu bu karşılaşma öncesi merak edilen soruları yanıtlamak için işte detaylar...

İtalya Serie A'da mücadele tüm hızıyla devam ederken, gözler Napoli ile Roma arasındaki zorlu karşılaşmaya çevrildi. Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, Serie A'nın 34. haftasında deplasmanda Napoli ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Peki, Napoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

NAPOLI-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadı'nda gerçekleşecek olan bu heyecan dolu Napoli-Roma karşılaşması Türkiye Saati ile 19:00'da başlayacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi canlı olarak takip etmek için ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

Karşılaşmanın hakemliğini İtalyan hakem Simone Sozza yapacak. İki takım arasındaki mücadele, S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak. Dolayısıyla futbol tutkunları, bu heyecan dolu maçı canlı olarak izleyebilecekler.

Roma, son maçında Udinese deplasmanında 2-1'lik galibiyet elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştı. Ancak Napoli ise deplasmanda Empoli'ye 1-0 mağlup olmuş ve bu maçı unutmak için Roma karşısında bir zafer arayacak. İki takım arasındaki bu kritik mücadele, Serie A'nın zirve mücadelesi açısından da büyük önem taşıyor.