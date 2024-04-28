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Haberler > Gündem > Somaspor - Amed Sportif maçı bugün 15.00’da başlayacak

Somaspor - Amed Sportif maçı bugün 15.00’da başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Somaspor - Amed Sportif maçı bugün 15.00’da başlayacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün heyecan dolu bir müsabaka futbolseverleri bekliyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un en iddialı takımlarından biri olan Amed Sportif, Somaspor karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek. Kazanmaları halinde şampiyonluğu garantileyecek olan Amed Sportif'in bu önemli maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Futbol tutkunları tarafından merak edilen bu sorunun cevabı netleşti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un en iddialı ekiplerinden biri olan Amed Sportif, Somaspor'a konuk olacak ve şampiyonluk mücadelesi verecek. Eğer Amed Sportif bu maçı kazanırsa, şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Peki Somaspor - Amed Sportif mücadelesi hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Bu sorunun yanıtı merak ediliyor ve detaylar netleşti...

Somaspor - Amed Sportif maçı bugün 15.00’da başlayacak - 1. Resim

AMED MAÇI KAÇTA BAŞLIYOR?

Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak olan mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. 28 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan bu karşılaşma TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un en dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

Aynı gün TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta da birbirinden önemli maçlar oynanacak. Diğer müsabakalar şu şekilde...

Somaspor - Amed Sportif maçı bugün 15.00’da başlayacak - 2. Resim

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP MAÇLARI

Ankaraspor vs. Nazilli Belediyespor
ACNTurk Sigorta Van Spor FK vs. Ankara Demirspor
Esenler Erokspor vs. Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.
30 Nisan 2024 Salı günü ise TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Diyarbekir Spor A.Ş. ile Bursaspor karşılaşacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Somaspor - Amed Sportif maçı, bugünün en önemli olaylarından biri olacak. Bu önemli mücadeleyi takip etmek için gözler, saatin 15.00'i gösterdiğinde Soma Atatürk Stadı'na çevrilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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