Somaspor - Amed Sportif maçı bugün 15.00’da başlayacak

Bugün heyecan dolu bir müsabaka futbolseverleri bekliyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un en iddialı takımlarından biri olan Amed Sportif, Somaspor karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek. Kazanmaları halinde şampiyonluğu garantileyecek olan Amed Sportif'in bu önemli maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Futbol tutkunları tarafından merak edilen bu sorunun cevabı netleşti.

AMED MAÇI KAÇTA BAŞLIYOR?

Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak olan mücadeleyi hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. 28 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan bu karşılaşma TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un en dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

Aynı gün TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta da birbirinden önemli maçlar oynanacak. Diğer müsabakalar şu şekilde...

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP MAÇLARI

Ankaraspor vs. Nazilli Belediyespor

ACNTurk Sigorta Van Spor FK vs. Ankara Demirspor

Esenler Erokspor vs. Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

30 Nisan 2024 Salı günü ise TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Diyarbekir Spor A.Ş. ile Bursaspor karşılaşacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Somaspor - Amed Sportif maçı, bugünün en önemli olaylarından biri olacak. Bu önemli mücadeleyi takip etmek için gözler, saatin 15.00'i gösterdiğinde Soma Atatürk Stadı'na çevrilecek.