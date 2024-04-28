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Bir haftadır aranıyordu: Kayıp Fetullah Kaya için umutlar tükendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir haftadır aranıyordu: Kayıp Fetullah Kaya için umutlar tükendi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir hafta önce evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Fetullah Kaya için umutlar tükendi. İhbarın ardından arama çalışmalarına başlayan ekipler çalışmaları durdurdu.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 19 Nisan Cuma günü saat 15.00’te evinden çıkan 51 yaşındaki Fetullah Kaya, eve geri dönmedi.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Kaya’dan haber alamayan yakınları ise, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen ekipler arama çalışması başlattı.

Bir haftadır aranıyordu: Kayıp Fetullah Kaya için umutlar tükendi - 1. Resim

AKUT ekipleri ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin destek verdiği çalışmalar, sonlandırıldı. Şu ana kadar yürütülen çalışmalardan ise bir sonuç alınamadı.

Bir haftadır aranıyordu: Kayıp Fetullah Kaya için umutlar tükendi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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