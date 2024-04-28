Bir haftadır aranıyordu: Kayıp Fetullah Kaya için umutlar tükendi
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'da bir hafta önce evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Fetullah Kaya için umutlar tükendi. İhbarın ardından arama çalışmalarına başlayan ekipler çalışmaları durdurdu.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 19 Nisan Cuma günü saat 15.00’te evinden çıkan 51 yaşındaki Fetullah Kaya, eve geri dönmedi.
ÇALIŞMALAR SONA ERDİ
Kaya’dan haber alamayan yakınları ise, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen ekipler arama çalışması başlattı.
AKUT ekipleri ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin destek verdiği çalışmalar, sonlandırıldı. Şu ana kadar yürütülen çalışmalardan ise bir sonuç alınamadı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı