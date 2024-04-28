Bir haftadır aranıyordu: Kayıp Fetullah Kaya için umutlar tükendi

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Nisan 2024 14:33 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 14:39 - Güncelleme:

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Antalya'da bir hafta önce evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Fetullah Kaya için umutlar tükendi. İhbarın ardından arama çalışmalarına başlayan ekipler çalışmaları durdurdu.