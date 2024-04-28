Instagram'da sıkça kullanılan özellik WhatsApp'a geliyor!

WhatsApp, Instagram'da kullanıcıların hikayelere hızlıca tepki verebildiği emoji sistemine kavuşuyor. Şu anda beta aşamasında olan özellik yakında kullanıcıların kullanımına sunulacak.

Son zamanlarda popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, beta sürümünde dosya paylaşımını internet bağlantısı olmadan gerçekleştirme özelliğini deniyordu. Yeni özellikler denemeye devam eden platformun, Instagram Hikayeler'de bulunan bir özelliği de yakın zamanda test etmeye başladığı öğrenildi.

WABetainfo'nun haberine göre, ekran görüntüsünde yer alan kullanıcıların durum güncellemelerine kolayca tepki verebilmesini amaçlayan, yeni bir özellik test ediliyor. Bu geliştirmeyle kullanıcılar, durum güncellemelerini beğenerek duygularını kolayca ifade edebilecek.