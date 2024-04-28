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Trabzonspor-Gaziantep maçı bu akşam 19.00’da başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor-Gaziantep maçı bu akşam 19.00’da başlayacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Taraftarlar Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında heyecan dolu bir maçın bekleyişindeler. Süper Lig'in 34. haftasında gerçekleşecek bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gözü kulağı maçın detaylarında. Trabzonspor maçı kaçta? Bugün maç var mı? Tüm merak edilen detaylar şöyle...

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasındaki heyecan dolu mücadele öncesi futbol severlerin merakla beklediği detaylar netleşiyor. Süper Lig'in 34. haftasında gerçekleşecek bu kritik maç öncesinde takımların son durumları ve maçın detayları yakından inceleniyor. İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar ve maç saati...

Trabzonspor-Gaziantep maçı bu akşam 19.00’da başlayacak - 1. Resim

TRABZONSPOR-GAZİANTEP MAÇI KAÇTA?

Trabzonspor, ev sahibi avantajını kullanarak Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor, son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek istikrarlı bir performans sergiliyor. Ligde üçüncü sırayı hedefleyen bordo-mavililer, Onuachu, Enis Bardhi ve Nicolas Pepe gibi skorer oyuncularla hücum hattında etkili bir performans sergiliyor.

Trabzonspor-Gaziantep maçı bu akşam 19.00’da başlayacak - 2. Resim

Diğer taraftan Gaziantep FK, ligdeki düşme potasından uzaklaşmak için mücadele ediyor. Selçuk İnan'ın önderliğindeki ekip, son haftalarda aldığı galibiyetlerle umutlarını canlı tutuyor. Kasımpaşa'yı mağlup ederek moral bulan Gaziantep FK, Trabzon deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak için mücadele edecek.

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasındaki mücadele 28 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Maç, Trabzonspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşma, Direnç Tonusluoğlu'nun yönetiminde gerçekleşecek ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Gaziantep maçı bu akşam 19.00’da başlayacak - 3. Resim

Trabzonspor, ligde 33 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 55 puan topladı ve üçüncü sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 33 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 34 puanla 16. sırada bulunuyor. Dragus, Maxim, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ gibi önemli oyuncular, sarı kart ceza sınırında bulunuyorlar.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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