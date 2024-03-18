Ömer Abdullah Ayhan'ın hayatı ve biyografisi! Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan'ın mesleki kariyeri

2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ömer Abdullah Ayhan kimdir, ne iş yapıyor, nereli? Sakarya'dan aday olan Ömer Abdullah Ayhan'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini, kariyer hayatlarını araştırıyor. Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ömer Abdullah Ayhan nereli, eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Sakarya için vaatleri neler? Ömer Abdullah Ayhan'ın hayatına dair merak edilenleri sizler için araştırdık

ÖMER ABDULLAH AYHAN KİMDİR?

Ömer Abdullah Ayhan, 1979 yılında Ankara'da doğdu. Babası Cevat Ayhan'ın milletvekilliği ve bakanlık görevleri sebebiyle ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi.

2003 yılında babası Cevat Ayhan'ın teşvikiyle "Ayhan Bilgisayar Elektronik Mühendislik" şirketini kurdu. 2022 yılında ise yurt dışında da lojistik ve bilişim alanında hizmet vermek amacıyla ikinci şirketini kurdu. 2010-2019 yılları arasında Sakarya Üniversitesinde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu.

Aktif olarak siyasetin içinde 2007 yılından itibaren yer aldı. Saadet Partisi İl Yönetimi, Genel Merkez GİK üyeliği görevlerinde bulundu. 2023 yılında Planlama ve Koordinasyondan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

İleri seviyede İngilizce bilen Ömer Abdullah Ayhan, evli ve iki çocuk babasıdır.