Trabzon'dan yeni görüntüler! Egemen Korkmaz ile İrfan Can Eğribayat yumruklaştı! 'Ekmek yediğin yere ihanet'

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar sporseverleri şaşkına çevirdi. Çıkan arbede esnasında Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz'ın Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat'a vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Egemen Korkmaz'a tepki gösteren İrfan Can, "Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur" sözlerini dile getirdi.

Dün akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz ile Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da kavga ettiği öğrenildi.

'EKMEK YEDİĞİN YERE İHANET'

Olaylı maçtan sonra sosyal medyada paylaşım yapan İrfan Can Eğribayat, "Fenerbahçe'de forma giymiş. Şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan İrfan, ''İlkinde hırsını alamamış galiba... Neyse ki haddini bildirdik'' sözlerini not düştü.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çıkan olaylar sonrası kapsamlı bir soruşturma yapılacağı belirtildi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN PAYLAŞIMLARI