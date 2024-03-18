Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki kavga Avrupa basınında: ‘Futbol değil felaket!’ Batshuayi’ye kung-fu benzetmesi

Süper Lig’in 30.haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin bitiminde yaşanan saha olayları, Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Maçtaki kavga hakkında ‘Türk futbolunda skandal’, ‘Futbol değil felaket’ başlıkları atıldı. İşte o manşetler.

Fenerbahçe’nin 3-2 kazandığı Trabzonspor derbisi sonrası önce saha sonrasında saha dışı karıştı. Sarı-lacivertli takımın alınan galibiyetin sonrası saha içinde sevindiği sırada, Trabzonsporlu taraftarlar sahaya atlayınca kavga çıktı.

Saha içi bir anda karışırken, arbede yaşandı. Güvenlik güçleri Fenerbahçeli futbolcuları sahadan güçlükle aldı. Bu görüntüler Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Bakın Avrupa basını Trabzonspor -Fenerbahçe derbisinde çıkan olayları nasıl gördü:

Marca: Bu ne ilk ne de son olacak: Türk futbolundan bir kez daha üzücü görüntüler geliyor. Fenerbahçeli futbolcular gergin ve sert geçen bir maçın ardından Trabzonspor karşısında alınan galibiyeti kutladı. Birkaç radikal onlara saldırmak için sahaya atladı ve futbolcular tekme ve yumruklarla karşılık verdi.

Mundo Deportivo: Türkiye’de kıyasıya mücadele: Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçelilerle kavga ediyor!

AS: Türkiye'de skandal: Taraftarlar sahayı işgal etti, Fenerbahçeli oyuncularla kavga etti. Futbolcuların kendilerini savunması sonucu çıkan kavgada, oyuncular soyunma odasına kadar kendilerine eşlik eden güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

L’equipe: Trabzon’da Fenerbahçe galibiyetinin ardından kaos ortamı. Maç bitiminde sahaya giren bordo-mavili taraftarlar, galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Birçok Fenerbahçeli futbolcu, taraftara karşılık verdi.

La Gazetta Dello Sport: Batshuayi’den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası taraftara dönen tekme.

Daily Mail: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından taraftarlar sahaya akın ederken, ortalık karıştı, Türkiye'de şok edici sahneler yaşandı. Trabzonspor taraftarı Fenerbahçeli oyunculara saldırırken, Osayi-Samuel ve Batshuayi gibi isimler onlara karşılık verdi.

Chosun: Futbol değil felaket. Türkiye Süper Lig'de şok edici şiddet olayları yaşandı. Yüzlerce öfkeli taraftar sahaya girdi, her yerde kavga çıktı.

Kicker: Türkiye’de skandal: Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip, Fenerbahçe oyuncularına saldırdı. Geçmişte Türk futbolu benzer olaylarla olumsuz manşetlere çıkmıştı. Hakem Meler’e geçen Aralık ayında oynanan maçta Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca saldırmıştı. Koca’ya federasyondan ömür boyu men cezası verilirken, yaşananlar üzerine Süper Lig'e ara verilmişti.