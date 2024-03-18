Beşiktaş efsanesi Metin Tekin olaylı maçtan sonra açıkladı: Tamamen Fenerbahçeli oldum

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Yaşanan olaylara dikkat çeken Tekin, "Oradaki haksızlığa uğrayan 11 tane çocuğun yenmesini istedim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar şok etkisi oluşturdu.

Son düdük sonrası sahaya giren taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Güvenlik görevlilerinin güçlükle ayırdığı tartışma sonrası Fenerbahçeli oyuncular uzun süre soyunma odasında beklemek zorunda kaldı.

METİN TEKİN: FENERBAHÇELİ OLDUM

Vole adlı Youtube kanalında karşılaşmayı değerlendiren Metin Tekin, Fenerbahçe'nin haksızlığa uğradığını açıkladı.

Beşiktaş tarihinin efsane isimleri arasında gösterilen Tekin, "Nasıl 2-2 olduğunu gördüm. Bir Beşiktaşlı olarak tamamen Fenerbahçeli oldum. Onun yenmesini istedim. Oradaki haksızlığa uğrayan 11 tane çocuğun yenmesini istedim. Trabzon’un değil. Çünkü maç 2-2'ye futbol dışı ortamlarla geldi" görüşlerini aktardı.