Trabzon’da yine bir Fenerbahçe maçı ve yine olaylar…Utanç verici

İlk olarak Fred’in golü sonrası sahaya yabancı madde atıldı, İsmail Kartal, yardımcı hakem ve Livakovic yaralandı. Buna rağmen maç devam ederken mücadele sonu orta sahadaki F.Bahçeli oyunculara tribünden inen taraftar saldırdı.

Yazık çok yazık! Yine bir futbol maçı ve yine olaylar… Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yine olaylı bitti. Ama bu defa bitti.

YİNE AYNI GÖRÜNTÜLER

Çünkü 2014’te sahaya atılan yabancı maddelerden Bülent Yıldırım maçı tatil ederken 2016’da yine F.Bahçe mücadelesinde hakem Volkan Bayarslan’a yapılan saldırı sonrası yarıda kalmıştı. Peki nasıl bu noktaya gelindi? Fred’in golüyle başladı her şey. Trabzon’un geriye düşmesi sonrası tribünlerden yabancı madde atıldı. İsmail Kartal kafasından ve omzundan yaralandı.

LİVAKOVİC'İN ÇENESİ KANADI

Taç atışları ve kornerlerde yabancı madde yağmuru devam etti. Yardımcı hakem yaralandı, Tadic kendini yere bıraktı ancak Halil Umut Meler uyarı anonslarıyla maçı devam ettirdi. Uzatmada kaleci Livakovic’e kurtarış yapıp sakatlandığı sırada yerdeyken yabancı madde atıldı çenesi kanadı. Buna rağmen maç devam etti. Ve mücadele sonu F.Bahçe takımı orta sahada sevinirken tribünden inen taraftar oyunculara saldırdı. Güvenlik güçleri devreye girse de futbolcular güçlükle soyunma odasına gitti.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Maç sonundaki büyük fotoğraf Türk futbolunun geldiği noktayı özetler durumdaydı. Galibiyete sevinen futbolcular saldırı sonrası soyunma odasına güçlükle gitti.

Olayların ne kadar tehlikeli boyuta ulaştığını bayrak direğiyle saldırı girişiminde bulunan kişi özetliyor.

BARDHİ'YE GÖRE: PROVOKE ETTİLER

∂ Trabzonspor’un ilk golünü atan Enis Bardhi olaylar için “Benim futbol hayatımda hiç yaşamadığım bir manzara. Bunlar çok kötü bir tecrübe. Eğer o kutlamayı yaparsanız insanları provoke edersiniz” dedi.

JOSEF DE SOUZA: SPORCULARI KORUYUN

∂ Beşiktaş’ta oynarken A.Gücü maçında taraftar saldırısına maruz kalıp karşılık veren ve ceza alan Josef de Souza olaylar sonrası paylaşım yaptı: TFF sporcuları korumalı suçluları en ağır şekilde cezalandırmalı.

KORKMAZ'A TEPKİ

Yedek kaleci İrfan Can Eğribayat, olaylarla ilgili Trabzonspor’un yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz’ın kendilerine arkadan saldırdığını iddia etti.

OLAYLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Futbolun ikinci planda kaldığı olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da devreye girdi. Yerlikaya, futbol sahalarındaki şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirterek sahaya giren kişinin kimlik bilgilerini belirleme ve olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İçişleri Bakanlığının soruşturma açtığı olaylarla ilgili futbol kısmında ne tür yaptırımlar olacak? Trabzonspor’a ne kadar ceza gelecek? Ayrıca taraftarın saldırısına karşı kendini savunan ve fiziki temasta bulunan Osayi ve Batshuayi ceza alacak mı? Çünkü daha önce buna benzer olayda kendini koruyan Beşiktaşlı Josef kırmızı görüp 1 maç ceza almıştı.