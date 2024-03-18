Trabzon'da saldırıya uğrayan Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü

Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikten sonra sahada saldırıya uğrayan Fenerbahçe kafilesi sağ salim İstanbul'a döndü. Ne olacağı merak konusu oldu, ne tür yaptırımlar uygulanacak? Trabzonspor’a ne kadar ceza gelecek? Osayi ve Batshuayi ceza alacak mı? işte detaylar...

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-2 Fenerbahçe'nin galip ayrıldığı maçın ardından, sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu çıkan olaylar neticesinde gerginlik yaşanmıştı.

TARAFTARLAR COŞKU İLE KARŞILADI

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandı. İstanbul'a dönen kafileyi taraftarlar coşku ile karşıladı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İçişleri Bakanlığının soruşturma açtığı olaylarla ilgili futbol kısmında ne tür yaptırımlar olacak? Trabzonspor’a ne kadar ceza gelecek?

Ayrıca taraftarın saldırısına karşı kendini savunan ve fiziki temasta bulunan Osayi ve Batshuayi ceza alacak mı? Çünkü daha önce buna benzer olayda kendini koruyan Beşiktaşlı Josef kırmızı görüp 1 maç ceza almıştı.

NELER OLDU?

Maç süresince sahaya yabancı madde fırlatan Trabzonspor taraftarı, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte orta sahada galibiyet sevincini paylaşan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Sahaya atlayan maskeli bir traftar Osayi Samuel'in önüne çıkınca olaylar patlak verdi.

Bir anda saha doldu, tekme ve yumruklar hava uçuştu. Taraftarlardan biri yerinden çıkardığı korner direği ile Fenerbahçeli futbolculara saldırmaya çalıştı.

LİVAKOVİC YUMRUK YEDİ

Bir Trabzonspor taraftarı da Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'e yumruk attı.

BATSHUAYİ'DEN DÖNER TEKME!

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, çıkış tünelindeki Fenerbahçeli futbolculara doğru koşan bir Trabzonspor taraftarına tekme attı.