Kod Adı: Kırlangıç dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Pazar saat 18.00’da yayınlanacak

Sandık Kokusu 12 Haziran’da yayınlanacak 26. bölümü ile sezon finali yapacak

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Teknolojinin sınırlarını zorlayan, macera dolu bir dünyaya hoş geldiniz! TRT 1'in sevilen dizisi "Kod Adı: Kırlangıç", izleyicileri yepyeni bir serüvene davet ediyor. Gözler, heyecan dolu yeni bölüm için ekrana kilitlenmiş durumda!

TRT 1'in popüler dizisi "Kod Adı: Kırlangıç" yeni bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Zera Medya imzası taşıyan bu komedi ve teknoloji türündeki Türk televizyon dizisi, ilk kez 12 Kasım 2023 tarihinde ekranlara gelmişti. Peki Kod Adı: Kırlangıç saat kaçta? İşte detaylar...

KOD ADI KIRLANGIÇ SAAT KAÇTA?

Dizide, teknolojiye meraklı çocukların heyecan dolu maceraları anlatılıyor. Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran gibi usta oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de başrollerde yer alıyor.

"Kod Adı: Kırlangıç" teknoloji ve yaşam arasındaki ilişkiyi işlerken, izleyicilere eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor. Hikayeleriyle her yaştan izleyiciyi kendine çeken dizi, seyircilere teknoloji dünyasının kapılarını aralıyor.

Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra, diziye renk katan komedi ve heyecan dolu sahneleriyle de dikkat çekiyor. Mine Teber, Ayhan Taş, Zeynep Kankonde, Cemil Şahin, Eray Kaman gibi yetenekli isimler de dizide yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu "Kod Adı: Kırlangıç", her pazar akşamı saat 18:00'da TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Teknolojiye ilgi duyanlar ve komedi dolu bir atmosfer arayanlar için kaçırılmayacak bir dizi olarak öne çıkıyor.