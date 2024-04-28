Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kod Adı: Kırlangıç dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Pazar saat 18.00’da yayınlanacak

Kod Adı: Kırlangıç dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Pazar saat 18.00’da yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kod Adı: Kırlangıç dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Pazar saat 18.00’da yayınlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknolojinin sınırlarını zorlayan, macera dolu bir dünyaya hoş geldiniz! TRT 1'in sevilen dizisi "Kod Adı: Kırlangıç", izleyicileri yepyeni bir serüvene davet ediyor. Gözler, heyecan dolu yeni bölüm için ekrana kilitlenmiş durumda!

TRT 1'in popüler dizisi "Kod Adı: Kırlangıç" yeni bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Zera Medya imzası taşıyan bu komedi ve teknoloji türündeki Türk televizyon dizisi, ilk kez 12 Kasım 2023 tarihinde ekranlara gelmişti. Peki Kod Adı: Kırlangıç saat kaçta? İşte detaylar...

Kod Adı: Kırlangıç dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Pazar saat 18.00’da yayınlanacak - 1. Resim

KOD ADI KIRLANGIÇ SAAT KAÇTA?

Dizide, teknolojiye meraklı çocukların heyecan dolu maceraları anlatılıyor. Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran gibi usta oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de başrollerde yer alıyor.

"Kod Adı: Kırlangıç" teknoloji ve yaşam arasındaki ilişkiyi işlerken, izleyicilere eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor. Hikayeleriyle her yaştan izleyiciyi kendine çeken dizi, seyircilere teknoloji dünyasının kapılarını aralıyor.

Kod Adı: Kırlangıç dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Pazar saat 18.00’da yayınlanacak - 2. Resim

Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra, diziye renk katan komedi ve heyecan dolu sahneleriyle de dikkat çekiyor. Mine Teber, Ayhan Taş, Zeynep Kankonde, Cemil Şahin, Eray Kaman gibi yetenekli isimler de dizide yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu "Kod Adı: Kırlangıç", her pazar akşamı saat 18:00'da TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Teknolojiye ilgi duyanlar ve komedi dolu bir atmosfer arayanlar için kaçırılmayacak bir dizi olarak öne çıkıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da... İsrail'e ateşkes çağrısı yinelendi...'Dış kaynak' iddialarına Mehmet Şimşek'ten cevap
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen'ın hayatı ve kariyeri - Haberlerİngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen'ın hayatı ve kariyeri1 Mayıs Çarşamba günü bankalar kapalı olacak - Haberler1 Mayıs Çarşamba günü bankalar kapalı olacakMetrolar 28 Nisan EKPSS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz olacak - HaberlerMetrolar 28 Nisan EKPSS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz olacakYalı Çapkını dizisinin Seyran karakteri Afra Saraçoğlu hakkında - HaberlerYalı Çapkını dizisinin Seyran karakteri Afra Saraçoğlu hakkındaArka Sokaklar dizisinin Zeliş karakteri Yüsra Geyik hakkında - HaberlerArka Sokaklar dizisinin Zeliş karakteri Yüsra Geyik hakkındaYKS tercih sonuçları 17 Temmuz 2024’te açıklanacak - HaberlerYKS tercih sonuçları 17 Temmuz 2024’te açıklanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...