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Ömer Kerkez kimdir? Yargıtay Başkan Adayı Ömer Kerkez kim, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ömer Kerkez kimdir? Yargıtay Başkan Adayı Ömer Kerkez kim, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ömer Kerkez kimdir, nerelidir? | Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ömer Kerkez hakkında Ömer Kerkez kimdir, siyasi görüşü nedir merak ediliyor. Yargıtay başkanlık seçiminde adaylar arasında yer alan Ömer Kerkez ile ilgili merak edilen Ömer Kerkez kim, nereli sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ömer Kerkez kimdir? Ömer Kerkez 14 Şubat 2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmişti. Kerkez, Yargıtay başkanlık seçimi için aday oldu. Peki, Ömer Kerkez kimdir, nerelidir? İşte detaylar…

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

Ömer Kerkez, 1 Temmuz 1966 tarihinde Antakya’ da doğmuştur. Antakya Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Trabzon’da yapmıştır.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlamış; sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

5 Temmuz 2017 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiş olup Üçüncü Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 14 Şubat 2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiştir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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