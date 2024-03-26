Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kimdir, kaç yaşında? Mehmet Akarca hayatı ve biyografisi

61 yaşındaki Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın hayatı, biyografisi ve daha önceki görevleri merak ediliyor. İşte, detaylar...

24 Mart 2020 tarihinde Yargıtay Başkanı seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi dolarken hayatına dair merak edilenler araştırılıyor.

MEHMET AKARCA KİMDİR?

21 Mart 1963 yılında Siirt Şirvan'da doğdu. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İzmir'de hakim adayı olarak başlayan görev hayatı; Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevleriyle devam etti.

2010 yılının Ocak ayında Yargıtay Üyeliğine seçilen Akarca, 21 Ekim 2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. 2015 yılı ve 2019 yılları olmak üzere iki kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi. Son olarak 24 Mart 2024 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.