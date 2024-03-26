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Sonuç çıkmadı! Yargıtay Başkanlığı seçimi bugün de devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sonuç çıkmadı! Yargıtay Başkanlığı seçimi bugün de devam edecek

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Görev süresi 24 Mart itibarıyla dolan Mehmet Akarca'nın ardından Yargıtay Başkanlığı seçiminin dördüncü turunda da sonuç çıkmadı. Seçim bugün de devam edecek.

Yargıtay Başkanlığı görevi 24 Mart itibarıyla dolan Mehmet Akarca'nın ardından, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için dün sandık kuruldu. Dünkü yapılan seçimlerde adayların hiçbiri üç turda da başkanlık seçimi için salt çoğunluğu sağlayamadı. Bugün gerçekleştirilen dördüncü tur tamamlandı.

BEŞİNCİ TURA GEÇİLDİ

Adaylardan Mehmet Akarca 96 oy, Ömer Kerkez 125 oy, Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Atılan oylardan 7'si ise geçersiz sayıldı. Salt çoğunluk yine sağlanmadığı için seçimlerde beşinci tura geçildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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