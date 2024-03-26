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Haberler > Gündem > DEAŞ terör örgütüne bir darbe daha! 147 şüpheli yakalandı

DEAŞ terör örgütüne bir darbe daha! 147 şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEAŞ terör örgütüne bir darbe daha! 147 şüpheli yakalandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “BOZDOĞAN-17” operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya sosyal medya paylaşımında 30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-17” operasyonlarında 1️47 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam 1.319 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2️ bin 919 şüpheli yakalandı. Bunlardan; 692’si tutuklandı. 531’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 187 şahsın adli işlemleri devam ediyor.

KARARLILIK MESAJI

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adıyaman, Antalya, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İstanbul, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Haklarında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, Çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve Terör örgütüne finans sağladıkları  tespit edildi. Operasyonlar sonucu: Çok miktarda döviz, örgütsel döküman ve dijital materyalle el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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